Entwarnung in belasteten Schulen

Der Fund an der HLA hatte im Juni Schule und Landratsamt aufgeschreckt. Bei vorbereitenden Arbeiten für Brandschutzmaßnahmen hatte die beauftragte Firma festgestellt, dass in verschiedenen Elementen in Fluren und Nebenräumen beim Neubau in den 1980er Jahren eine Brandschutzpappe aus asbesthaltigem Material eingebaut wurde. Der betroffene Flur wurde abgeschottet und der Rückbau in die Wege geleitet. Klassen- und Fachräume seien nicht betroffen gewesen, so die Verwaltung, da deren Trennwände aus Mauerwerk bestehen. Raumluftmessungen im gesamten Gebäude ergaben - außer in dem direkt betroffenen Archivraum der Verwaltung - keine Belastung mit Asbestfasern. Die restlichen Arbeiten in den anderen Stockwerken sind 2018/2019 geplant

Durch die Asbestbelastung wird die Brandschutzmaßnahme an der HLA deutlich teurer. War man zunächst für alle Bauabschnitte von Kosten in Höhe von 490000 Euro ausgegangen, so rechnet das Landratsamt jetzt mit 800000 Euro.

Unterdessen gibt die Verwaltung für Gewerbeschule und Rheintalschule in Bühl sowie die Augusta-Sibylla-Schule in Rastatt Entwarnung. In den drei Bildungsstätten waren im Jahr 2012 bei Raumluftuntersuchungen erhöhte Formaldehydkonzentrationen ermittelt worden. Die Belastungen gingen von Spanplattenschalungen unter den Stahlbetondecken aus. Bei einer Kontrollmessung im April 2013 wurden zwar in einem Raum der Augusta-Sibylla-Schule trotz Deckensanierung und neuer Möblierung noch eine Belastung von 99 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen, was nahe am Richtwert der Weltgesundheitsorganisation von 100 Mikrogram lag. Im April dieses Jahres war der Wert jedoch auf 60 Mikrogramm gesunken.

Einen Sanierungserfolg macht die Verwaltung auch in Gewerbe- und Rheintalschule Bühl aus. Dort haben sich im April bei Kontrollmessungen ebenfalls Ergebnisse unter den Richtwerten ergeben. Weitere Maßnahmen und Nachmessungen hält man im Landratsamt nicht für erforderlich.