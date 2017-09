Absage an Pipeline-Verlegung

Elchesheim-Illingen - Westlich von Illingen fließt unter der Erde Kerosin. Im Boden liegt eine Pipeline der NATO, die von Bellheim nach Kehl führt. Im Bereich der Festhalle liegt die Fernleitung im Hochwasserdamm. Für die bevorstehende Verstärkung des Schutzwalls muss die Pipeline aus dieser Zone entfernt werden. In den vergangenen sieben Jahren war die Verlagerung mehrfach angekündigt worden. Am Montag nun stellten Vertreter der Bundeswehrverwaltung, des Staatlichen Hochbauamts und des TÜV einen Plan dafür vor. Der Gemeinderat lehnte ihn ab, die Entscheidung wurde vertagt.

Da zwischen der Festhalle und dem Hochwasserdeich zu wenig Platz ist, sollte die neue Trasse dem Entwurf zufolge am Ostrand des FC-Sportplatzes entlang führen, am Fuß des alten Damms, nur wenige Meter von den Häusern in der Oberen Dammstraße entfernt. Eine Treibstoff-Pipeline so dicht neben einer Wohnbebauung sei "einfach unanständig", kritisierte Otto Heck (EIL). Bürgermeister Rolf Spiegelhalder fragte, ob man für die Trassenwahl keine Alternativen sehe. Neben dem Damm an der Festhalle vorbei wäre "Wahnsinn", erklärte Alexander Dietze vom Hochbauamt. Eine Unterquerung des Fußballplatzes sei nicht machbar.

Die Leitung entlang dem alten Damm zu legen sei "am einfachsten, ohne dass es jemand stören würde". Nach dem Leitungsdruck gefragt, nannte ein Fachmann vom TÜV einen Wert für Pipelines von "in der Regel 80 bar", im vorliegenden Fall seien es vermutlich "maximal 60 bar". Der Rohrdurchmesser wurde mit 250 Millimetern angegeben.

Er verstehe die Sorgen, versicherte Dietze. Doch mit dieser Art von Leitung könne nichts passieren, "sie explodiert nicht", Kerosin brenne schlecht, das Erdbebenrisiko des Oberrheingrabens sei berücksichtigt.

Die Nähe zu Wohnhäusern sei trotzdem "nicht verständlich", bekräftigte Silke Kieser (EIL) den Widerstand des Ratskollegiums. Sie verwies zudem darauf, dass das Entwicklungspotenzial der Gemeinde an anderer Stelle durch Stromtrasse und Erdgaspipeline beschränkt werde. Immer deutlicher zutage trat, dass der Trassenvorschlag mit anderen Überlegungen der Gemeinde kollidiere, wie Spiegelhalder zu verstehen gab.

Von einer Sportstättenplanung war die Rede. Rechnungsamtsleiter Klaus Weisbrod ließ durchblicken, dass man in Illingen den Fußballbetrieb beider Ortsvereine konzentrieren will, eine Pipeline unter dem Rasen daher undenkbar sei. Dietze hingegen hatte geäußert, den Sportplatz umzubauen. Heck hielt wie auch Joachim Ritter (EIL) andererseits eine Anlehnung an den geplanten Dammverteidigungsweg für überlegenswert und erinnerte an Spundwände, die einmal zur Überbrückung der Engstelle bei der Festhalle im Gespräch gewesen seien.

Norbert Schmidt (EIL) wiederum wagte den "absurden Vorschlag", für die Illinger Festhalle einen "adäquaten Ersatz" zu schaffen, um die Pipeline "geradeaus weiterführen" zu können.

Die mit den diversen Ideen verbundene Kostenfrage verleitete den Gemeinderat dazu, auf die Nutzer der Pipeline zu schielen. Der beim Bau vor über 50 Jahren maßgebliche militärische Zweck ist nämlich in den Hintergrund getreten. Sein Anteil sei mittlerweile "recht gering". Die auch für Diesel, Benzin und Nafta zugelassene Leitung werde zu 90 Prozent für den Kerosin-Transport genutzt. Als Abnehmer kämen die Flughäfen Straßburg und Basel/Mühlhausen in Betracht, der Baden-Airpark nicht. Heck erhob daher die Forderung, die gewerbliche Nutzung bei der Finanzierung eventueller Umbauten einzubeziehen. Geklärt werden soll, ob die Verlagerung der Pipeline mit dem Bau der Dammverteidigungswege gebündelt werden kann. Spiegelhalder will darüber Gespräch mit dem Regierungspräsidium führen und die Sache wieder im Gemeinderat behandeln.