Richtfest für neue Flüchtlingsunterkunft Steinmauern (mak) - Bei strahlendem Sonnenschein fand am Dienstagnachmittag das Richtfest für die neue Steinmauerner Flüchtlingsunterkunft statt. Bürgermeister Siegfried Schaaf freute sich, dass die Arbeiten im Zeitplan liegen, und hob das gute Miteinander der Handwerker hervor. Der Kostenplan konnte hingegen nicht eingehalten werden: Statt 1,13 Millionen Euro wird das Projekt mit 1,23 Millionen zu Buche schlagen. (mak) - Bei strahlendem Sonnenschein fand am Dienstagnachmittag das Richtfest für die neue Steinmauerner Flüchtlingsunterkunft statt. Bürgermeister Siegfried Schaaf freute sich, dass die Arbeiten im Zeitplan liegen, und hob das gute Miteinander der Handwerker hervor. Der Kostenplan konnte hingegen nicht eingehalten werden: Statt 1,13 Millionen Euro wird das Projekt mit 1,23 Millionen zu Buche schlagen. Rund 40 Interessierte waren zum Richtfest gekommen, darunter auch etliche künftige Bewohner, die in Wohncontainern beim Sportplatz untergebracht sind: "Wir wünschen uns, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und sich auch integrieren", sagte der Rathauschef. Im September vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat beschlossen, die Unterkunft zu bauen, bereits im Mai war Spatenstich. Ab April nächsten Jahres soll das Gebäude bezugsfertig sein, das eine Wohnfläche von rund 430 Quadratmetern aufweist. Es sind sechs Wohnungen vorgesehen, in denen es Einzel- und Doppelzimmer geben wird, so Schaaf. Insgesamt biete die Unterkunft Raum für etwa 20 Personen, wobei in Zukunft nicht nur Flüchtlinge dort wohnen sollen. Aktuell leben 31 Geflüchtete in Steinmauern, 56 Personen sei der Höchststand gewesen, berichtete der Bürgermeister. Steinmauern müsse in diesem Jahr 18 weitere Flüchtlinge aufnehmen. Dankbar zeigte sich Schaaf darüber, dass ein Netzwerk von rund 50 Ehrenamtlichen deren Betreuung übernimmt. Rathausmitarbeiterin Nicole Dreher setze sich "über das übliche Maß hinaus" für die Geflüchteten ein, lobte der Bürgermeister. Die künftigen Bewohner der Unterkunft seien teilweise im Fußballverein engagiert oder nehmen Angebote des benachbarten Jugendzentrums wahr, so Schaaf. Dort soll es künftig Beratungsmöglichkeiten für Flüchtlinge geben.

