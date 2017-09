Neue Ampel auf B 36

(manu/hli) - Noch dieses Jahr wird der Landkreis eine neue Ampelanlage auf der B36 errichten. Diese entsteht in Ötigheim an der Abfahrt Richtung Volksschauspiele (K3717). Diese Ankündigung durch Dezernent Claus Haberecht während der Gemeinderatssitzung in Ötigheim hatte spontanen Applaus zur Folge.

Auf BT-Nachfrage teilte Landratsamtspressesprecherin Gisela Merklinger mit, dass die Ampel von der Gemeinde gewünscht wurde. Durch die Ansiedlung einer neuen Logistikhalle, in der Materialien für die Daimler-Werke gelagert werden, gebe es an der B36-Kreuzung mehr Lkw-Verkehr und es komme zu Behinderungen. Deshalb soll nun bis Ende 2017 die Signalanlage errichtet werden. Der Landkreis trägt 45 Prozent der Kosten (rund 45000 Euro), den Rest übernimmt der Bund. An der zweiten Ausfahrt Richtung Ötigheim (K3718) werde ebenso eine Ampel gewünscht. Diese erachte das Landratsamt derzeit als nicht so dringend, man werde die Situation aber im Auge behalten. Momentan gibt es auf der Hardt zwei Ampeln an der B36: bei der Ausfahrt "Obere Hardt" in Bietigheim sowie bei "Durmersheim-Süd".