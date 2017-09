Daimler kann sich gar mehrere Teilflächen vorstellen

Warum will Daimler das Werk erweitern?

Der Konzern rechnet bis zum Jahr 2025 mit einem Anteil von 15 bis 25 Prozent an Elektroautos in seiner Flotte. Mindestens eines soll in Rastatt produziert werden - und zwar spätestens ab 2021. Weil man aber nicht genau einschätzen könne, wie die Nachfrage tatsächlich ausfallen werde, brauche man Platz, um für die Produktpalette im Mix-Betrieb mit einer Kapazität von 300000 bis 400000 Autos pro Jahr flexibel gerüstet zu sein. Jetzt bereits stößt Daimler räumlich an Grenzen auf dem Gelände. Hinzu kommt, dass Daimler unabhängig von Diskussionen um die Elektromobilität klar auf Wachstum setzt - vor allem außerhalb Europas.

Welche Alternativen liegen auf dem Tisch?

Daimler braucht eine Fläche von 30 Hektar, auf die die Zulieferer des Industrieparks verlagert werden sollen, damit das Unternehmen deren Flächen selbst nutzen kann. Favorisierte Lösung ist ein Areal im Bereich des kombinierten Landschafts- und Naturschutzgebiet "Rastatter Bruch" an der Ottersdorfer Straße. Weitere Optionen wären eine maximale Verdichtung auf dem Werksgelände oder die Ausdehnung im Südosten. Geier deutete an, dass man auch Flächen auf anderen Gemarkungen ins Visier nehme. Im Gespräch sind offenbar unter anderem Baden-Baden und Kuppenheim. Bestätigen wollte der Werkleiter am Dienstag nur, dass man auch das alte Militärgelände Merzeau im Rastatter Süden in Erwägung ziehe. Geier sagte, dass auch zwei oder drei Teilflächen denkbar wären.

Bereits im Jahr 2006 haben die Stadt Rastatt und der Regionalverband einen raumordnerischen Vertrag geschlossen, mit dem Daimler eine Fläche von 30 Hektar im Südosten (entlang Riedkanal und im Bereich Kleingartenanlage Oberwald) zur Erweiterung zugesichert wird. Warum ist das für das Unternehmen nicht mehr erste Wahl?

Der Werkleiter begründet den Sinneswandel mit veränderten Produktionsströmen. Der Transport von den Zulieferern über den Riedkanal wäre aufgrund des Werksaufbaus mit Materialschwerpunkt im Westen nur "schwer darstellbar".

Das Benz-Werk verfügt über riesige Parkplätze, nicht aber über ein Parkhaus. Warum fördert das Unternehmen nicht die Nutzung des ÖPNV durch die 6500 Mitarbeiter?

Geier räumte ein, dass anders als im Werk Sindelfingen in Rastatt ein Buspendelverkehr nie angenommen wurde, obwohl man einst große Flächen dafür freigehalten habe und mehr als 1000 Mitarbeiter aus dem Elsass kommen. Man wolle über ein attraktives Angebot sprechen; der Werkleiter nahm sogar das Wort von der "Straßenbahn aufs Werksgelände" in den Mund.

Die Werkserweiterung ist das eine; Daimler will aber auch eine bessere Straßenanbindung. Und die Schiene?

Das Unternehmen hofft wie die Stadt auf den Ausbau des A5-Anschlusses Rastatt-Nord, die B3-Ortsumfahrung Kuppenheim und eine Verlängerung der geplanten Querspange von der B3 (Badener Straße) über L75 bis zur Ottersdorfer Straße. Geier kündigte an, dass man mit Kuppenheim über den Bau eines Gleisanschlusses sprechen wolle zur Lieferung von Teilen aus dem Presswerk nach Rastatt. Der Werkleiter gibt indes zu bedenken, dass die Bahn in erster Linie an weiten Strecken und großem Volumen interessiert sei. Als problematisch gilt ferner die Kreuzung mit der stark frequentierten Nord-Süd-Verbindung. Und Lieferung per Bahn bedeute, dass man mehr Lagerfläche brauche. Bereits in der Diskussion sei, mehr Autos mit der Bahn aus dem Werk zu transportieren.

Welche Opfer gäbe es bei welcher Alternative?

Käme die Süd-Lösung, wäre der "Rastatter Bruch" betroffen. Der Landwirt Simon Schaaf warnte, dass damit auch seine Existenz gefährdet wäre. Sorge wurde geäußert wegen des angrenzenden Wasserschutzgebiets mit dem Wasserwerk Ottersdorf. Der Kaltenbachsee wäre nach jetzigem Stand nicht betroffen. Bei der Südost-Lösung müssten die Kleingartenanlage Oberwald verlegt und Eigentümer entschädigt werden. Die Stadt Rastatt hat als Ersatzfläche für die Kleingärtner eine 4,5 Hektar große Fläche nördlich der Augusta-Sibylla-Schule im Visier.

Wie beurteilt die Stadt die Pläne?

OB Hans Jürgen Pütsch sagte, man unterstützte den Konzern, weil es auch um die Sicherung von Arbeitsplätzen und Wohlstand gehe. Der Rathaus-Chef sprach gleichwohl von einem "sehr starken Spannungsfeld" und einer "Quadratur des Kreises", die man bewältigen müsse. Die Verwaltung werde jetzt ein Leistungsverzeichnis für eine Machbarkeitsstudie erstellen und einen Gutachter auswählen. Dazu wolle man sich auch des Sachverstands des Regierungspräsidiums bedienen. Vermutlich würden dann ein bis zwei Flächen in die engere Wahl kommen.