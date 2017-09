"Versuchen, das Beste draus zu machen" Von Daniel Melcher Rastatt - Direkt vor der Ladenzeile klafft ein Graben, über den Rampen führen, auf der Straße sind Baustellenfahrzeuge unterwegs, Fußgänger zwischen Absperrgitter und Baustelle - es ist nicht gerade so richtig gemütlich, dieser Tage durch die obere Kaiserstraße zu bummeln. Und für die Ladeninhaber nicht gerade einfach, die gewohnten Geschäfte zu machen. Die Stadt operiert am offenen Herzen, am Bauzaun hängen Plakate, die von der Zukunft nach der OP künden: Der ganze Bereich zwischen Kapellenstraße (Ortsdurchfahrt) und katholischer Stadtkirche erhält ein neues Gesicht - und "echte Aufenthaltsqualität", wie den Passanten auf Plänen gezeigt wird. Botschaft: "Rastatt baut für dich". Und zwar bis Mai 2018 auf der Platzhälfte zwischen Einmündung Rossistraße und Poststraße (Stadtkirche), ab Juni kommenden Jahres dann zwischen Rossi- und Kapellenstraße. Trotz der damit verbundenen Einschränkungen: Die Baustelle stößt auf recht große Akzeptanz auch bei denen, die direkt von ihr betroffen sind, so jedenfalls der Tenor auf Nachfragen des BT. Die Ziele sind ja unstrittig. Bis dahin heißt es: "Versuchen, das Beste draus zu machen", wie es die Angestellte eines Geschäfts sagt. Thomas Richers, Vorsitzender des Gewerbevereins RA³, in dem auch 26 Einzelhandelsunternehmen organisiert sind, stellt fest, dass "die meisten einverstanden sind" mit der Maßnahme und "professionell damit umgehen". Manche Händler wie etwa "Adler" oder "Optik Blum" hätten die bisherige Baustellenzeit clever genutzt, um selbst Umbauten in ihren Geschäften vorzunehmen, manche locken zudem mit Angeboten, um sinkender Kundenfrequenz mit neuen Lockungen entgegenzusteuern. "Wir graben monatlich unsere Tiefstpreise aus", heißt es etwa auf einem der Werbebanner am Bauzaun, die davon künden, dass der Verkauf weitergeht, einen "Happy Shopping Herbst" verspricht ein weiteres. Concetta Giardini, Filialleiterin des "Wunderschön"-Stores, ist dabei froh, auf Stammkundschaft zurückgreifen zu können. Denn ja, die Kundenfrequenz habe nachgelassen. Über die Stadtverwaltung können sie sich indes nicht beschweren; Citymanager Johannes Flau, Ansprechpartner rund um die Baustelle, tue, was er kann, wenn Probleme auftauchen, sagt sie. Ein Beispiel: Als neulich die Wege nicht breit genug für einen Zwillings-Kinderwagen waren, habe er sich gleich gekümmert. Wunsch nach besserer Parkplatzbeschilderung Dass es das eine oder andere Ruckeln gibt im Ablauf, weiß auch Richers, insgesamt aber laufe die Maßnahme gut, so seine Erkenntnis. Den aktuellen Fortschritt kommuniziert die Stadt laufend im Internet unter www.rastatt-baut.de. Stephan Hartmann von der Stadt-Apotheke pflichtet dem bei. Auch wenn man in den vergangenen drei Monaten 20 Prozent weniger Umsatz habe - "das tut weh, war aber zu erwarten" -, sehe man die Umgestaltung positiv. Dass anfangs beispielsweise ein Lieferantenparkplatz gefehlt habe, sei vom Citymanager schnell in Ordnung gebracht worden. Die Apotheke hat die Situation genutzt, um den Durchgang zur Murgstraße, den das Gebäude bietet, in dem auch Arztpraxen angesiedelt sind, ins Bewusstsein zu rücken. Von Kundenparklätzen an der Murgstraße, also der Rückseite der Gebäudefront aus, kann dadurch auf kürzestem Weg die Kaiserstraße erreicht werden. Was die Hinweise auf Parkmöglichkeiten angeht, fordern viele indes noch Verbesserungen. Angesichts der verringerten Kapazität direkt vor den Ladenzeilen (rund 30 Plätze stehen 90 Minuten gratis zur Verfügung) wären zum Beispiel offensivere Hinweise auf Alternativen wie die Badner Halle wünschenswert. Dort sind täglich noch Plätze im dreistelligen Bereich frei. Was zurzeit Kunden von außerhalb abschrecken könnte, sei die Verkehrssituation allgemein, die angesichts der Autobahnausweichstrecke durch Rastatt und des Schienenersatzverkehrs, der wegen der Rheintalbahnsperrung noch bis 2. Oktober unterwegs ist, öfter zu Verstopfungen führe. Wie schnell es an der Baustelle selbst vorangeht, wird durchaus unterschiedlich beurteilt: Die einen "sehen, dass es vorwärts geht", andere wundern sich, dass nicht mit mehr "Manpower" und damit auch schneller gearbeitet wird. Immerhin treffe die Maßnahme den Einzelhandel in einer generell schwierigen Zeit, wie Fotostudio-Betreiber Hubertus Grafe feststellt. "Es ist halt schwierig, wenn man vom Tal auf die Bergspitze sieht und die noch weit weg ist", stellt Christine Ulmann-Karl von "Karl Euronics" fest. Nicht jeder schafft den Weg: Der Betreiber des "sk-Handy-Shops" (Reparatur und Å ervice) bestätigt dem BT, Ende des Jahres schließen zu müssen. Die Baustelle sei daran schuld, dass Kunden wegblieben, sagt er - und meint, dass die Stadt Entschädigungen zahlen sollte. Keine Probleme hat derweil Optik Blum, wie Brunhilde Hörig berichtet - denn "wir arbeiten viel mit Terminen". Am Telefon bereite man die Kunden dann schon auf die aktuelle Situation vor. Auffallend sei indes, dass draußen kaum Publikumsverkehr zu beobachten sei. Das sollte zumindest am jetzigen Sonntag anders sein. Da ist Rastatt verkaufsoffen, und auch viele Geschäfte an der Baustelle machen mit.

