Brauerei Franz braucht Parkhaus

In Abstimmung mit der Stadtverwaltung habe man sich in einigen Punkten neu orientiert, sagte Scheidtweiler im BT-Gespräch. So soll es jetzt ein zweistöckiges Parkhaus geben, dessen unteres Geschoss in Teilen Richtung Murg geöffnet ist. Entlang der Fassade des Schloss-Galerie-Parkhauses ist ein Boardinghouse geplant - also Appartments inklusive hotelähnlicher Dienstleistungen. Die Hotelfassade hat der Eigentümer auf Wunsch der Stadtplanung noch mal überarbeiten lassen. Präsentieren will sie Scheidtweiler anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten. Diese Projekte werden die Eigentümer selbst anpacken. Man hofft, dass im nächsten Frühjahr das Baurecht vorliegt.

Die Fläche Richtung Hilberthof will Scheidtweiler dagegen einer Projektgesellschaft überlassen. Sein Konzeptvorschlag für hochwertiges Wohnen im Alter sei im Rathaus nicht begrüßt worden, so der Investor, da die Verwaltung Rastatt offenbar bereits mit ausreichend Seniorenwohnanlagen ausgestattet sehe. Jetzt wird Wohnbebauung zum Zuge kommen - aber etwas luftiger als zunächst angedacht. Scheidtweiler: "Das muss zur besonderen Lage am Fluss und zum Gesamtensemble passen." Der städtische Rahmenplan sieht hier bislang 130 Wohneinheiten vor (wir berichteten). Dass während des Jubiläumsfestes keine Brauereiführungen angeboten werden können, begründet Scheidtweiler mit vorbereitenden Arbeiten für die Projekte. Zum Teil habe man schon mit dem Abriss für den Ausbau begonnen.

Der Umzug von Verwaltung, Lager und Versand in das Gebäude des ehemaligen Favorit-Verlags in der Stettiner Straße, das Franz gekauft hat, steht unmittelbar bevor. Vor allem alte Lagerkeller müssen abgebrochen werden. Dabei müsse das Gelände auch auf Altlasten und mögliche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht werden.

Scheidtweiler bezeichnet die Vorhaben als "recht komplex", aber man stehe nicht unter Zeitdruck. Priorität genieße die Modernisierung der Brauerei. Der Bierabsatz laufe nach wie vor wie "geschnitten Brot", so Scheidtweiler. Im Januar erwarte man 15000 neue Kisten, um der Nachfrage gerecht zu werden.