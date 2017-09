Geschichten und Lieder rund um die Liebe

Gernsbach



360-Grad-Gaming Gernsbach (red) - In Deutschland werden laut Globometer pro Tag 28,71 Millionen Stunden mit Videospielen (Symbolfoto: dpa) verbracht. Doch was steckt hinter diesem Phänomen? Und weshalb findet dieses Medium gleichzeitig so viele Anhänger und trotzdem so viele Gegner? » Weitersagen (red) - In Deutschland werden laut Globometer pro Tag 28,71 Millionen Stunden mit Videospielen (Symbolfoto: dpa) verbracht. Doch was steckt hinter diesem Phänomen? Und weshalb findet dieses Medium gleichzeitig so viele Anhänger und trotzdem so viele Gegner? » - Mehr