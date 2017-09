Toilettenanlage für Bietigheimer Bahnhof Von Heiner Wirbser Bietigheim - Nachdem der Bietigheimer Gemeinderat sich in vielen öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen mit der Ausführung und Ausgestaltung der Bahnhofstoilette im Rahmen der Ortskernsanierung "Bahnhofsumfeld" befasste und immer wieder Bedenken und Anregungen einbrachte, drückte Bürgermeister Constantin Braun bei der jüngsten öffentlichen Sitzung seine Hoffnung aus, dass dieses Thema nun endgültig abgeschlossen werden kann. Immer wieder waren es die Kosten, die der Gemeinderat bei den vorgestellten Varianten ins Feld führte, erinnerte Rathauschef Braun. Geplant war, dass auf dem Bahnhofsvorplatz entlang des Lärmschutzwalls ein Toilettenhäuschen mit integriertem überdachten Fahrradständer inklusive Radboxen mit Ladestationen gebaut werden sollten. Die Kosten hierfür schienen dem Ratsgremium zu hoch, insbesondere die Einrichtung einer Toilettenanlage erschien der SPD-Fraktion nicht notwendig. Es folgte ein neuer Planentwurf, der im Juli 2016 zur Beschlussfassung vorgelegt wurde. Aufgrund von Uneinigkeit im Ratsgremium wurde die Debatte vertagt. Wegen Terminschwierigkeiten mit dem Planungsbüro wurde nun bei der jüngsten öffentlichen Ratssitzung die neuen, überarbeiteten Planungen vom beauftragten Ingenieur Thu Quynh vorgestellt. Geplant ist eine Überdachung von 24 Fahrradstellplätzen mit zwölf Fahrradbügeln in beschichtetem Flachstahl sowie die Einrichtung einer öffentlichen, behindertengerechten Toilette in gedämmter Holzständerkonstruktion. Die Toilettenanlage selbst soll weiß gefliest werden. Die Verkleidung erfolgt in verwitterungsbeständigem Corten-Stahl. Da die Maßnahme im Sanierungsgebiet "Bahnhofsumfeld" liegt, ist mit einem Zuschuss von 60 Prozent zu rechnen. Allerdings gilt dies nur für die Kosten der Toilettenanlage, nicht jedoch für die Einhausung. Die Gesamtkosten für das Vorhaben liegen bei rund 84 000 Euro, wobei rund 9 400 Euro auf die Toilettenanlage fallen. Der Architekt schlug eine weitere Variante vor, und zwar die Ausführung einer selbstreinigenden Toilettenanlage, die komplett in Edelstahl gehalten ist, wie man sie auch von Autobahntoiletten kennt. Die Kosten belaufen sich auf rund 21 700 Euro, wobei der Anteil der Gemeinde bei 8 700 Euro liegt. Die Technik der selbstreinigenden Toilette schien dem Ratsgremium zu anfällig, so dass man auf diese Technik verzichten will. Die Edelstahlausführung sollte allerdings weiterverfolgt werden. FW-Gemeinderat Karl Rittler plädierte für den Einbau eines Urinals. Diesen Vorschlag griff das Ratsgremium mehrheitlich auf und verzichtete auf ein Münzschließsystem. Bei vier Enthaltungen der SPD-Fraktion stimmte der Rat den neuen Planungen zu. Das Planungsbüro will auch die Kosten für eine Edelstahlvariante der Toilettenanlage in Erfahrung bringen.

