Exquisite Dinnershow mit Einhorn Iffezheim (mak) - "Wenn man einem fliegenden Einhorn begegnet, dann ist man nicht ganz in dieser Welt", erläutert Regisseur und Performance-Designer Enno-Ilka Uhde das Ziel der von ihm entwickelten Dinnershow "Das fliegende Einhorn". Vom 17. November bis 7. Januar will er mit dem Sterne-Koch Bernd Werner (Schloss Eberstein) die Gäste im umgebauten Restaurant Surumu an der Iffezheimer Rennbahn in die glitzernde Show-Welt entführen. Bernd Werner, der vor eineinhalb Jahren das Restaurant von der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) gepachtet hat, trug sich schon seit längerem mit dem Gedanken, eine Dinnershow anzubieten. "Viele meiner Kollegen lassen auf der grünen Wiese große Zelte für Dinnershows aufbauen, doch ich habe hier bereits alles, was ich dafür brauche: Die Ausstattung und Küchentechnik sind perfekt, und es gibt ausreichend Parkplätze", erläutert der 50-jährige Gourmetkoch, der vor zwölf Jahren die Küche in Schloss Eberstein übernahm. Seit elf Jahren werden seine Kochkünste mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Bei der Dinnershow werden zwei Menüs angeboten, eines davon ist vegetarisch. Produziert wird das Essen im Schloss Eberstein und dann vor Ort abschließend zubereitet. Und wie kamen Koch und Regisseur zueinander? Bei mehreren Firmenjubiläen, an denen Werner für die Gäste kochte, war Uhde für das Unterhaltungsprogramm verantwortlich. Und so kamen die beiden ins Gespräch und entwickelten Ideen für eine Dinnershow, deren Konzept Ende 2016 feststand. Gemeinsam mit Uhdes Lebensgefährtin Cordula Münchmeyer von der Karlsruher Produktionsfirma Industrial Theater gründete Werner die Einhorn Entertainment GmbH, um die Dinnershow mit folgenden Künstlern zu produzieren: Daniela Vega (Sopranistin), Ekaterine Robakidze (Tänzerin), Mario Fiorim (Clown und Pantomime), Die Buschs (Anarcho-Comedy und Zauberei), Tara d'Arson (Burlesque Tanz und Feuerkunst), Anna Kulbida (Hula Hoop) und das Duo Golden Power (Akrobatik). Außerdem gibt es Revue-Tanz mit Showgirls. Das Restaurant werde umgestaltet, verdeutlicht Uhde. Ein dunkler Teppich, Glitzerkugeln an der Decke und goldene Tannenbäume sollen für ein angemessenes Ambiente sorgen. Beim Blick durch Virtual-Reality-Brillen schweben Einhörner durch den Raum. Uhde ist in der Region nicht unbekannt. Im Jahr 2009 produzierte er für die Volksschauspiele Ötigheim den Entertainment-Abend "Glück". Des Weiteren war er im Gespräch, eine Inszenierung zum Jubiläum "300 Jahre Rastatter Frieden" aufzuführen, was jedoch an der Finanzierung scheiterte.

