Bezugstermin für Dezember geplant Bietigheim (HH) - In luftiger Höhe unter fast wolkenlosem blauem Himmel hielt Zimmerermeister Willi Osen am späten Donnerstagnachmittag den Richtspruch für den Krippenanbau des katholischen Kindergartens St. Michael. Pfarrer Klaus Dörner schätzte sich glücklich, als Bauherr nicht wie es früher Brauch gewesen sei, mit hinauf auf das Dach des zweigeschossigen Erweiterungsbaus steigen zu müssen. Er schaute und hörte mit vielen Gästen lieber von unten zu und freute sich über das "Gottseidank" bislang pannenfreie Werk, das die Handwerker nach Plänen des Architekten Bernd Bistritz bewältigt haben. Seit dem Baubeginn im Juni wuchs der neue Gebäudeteil in flottem Tempo in die Höhe. Im Lied von den fleißigen Arbeitern, das eine Schar von Kindergartenkindern beim Richtfest sang, wurde es so umschrieben: "Stein auf Stein, Stein auf Stein, die Krippe wird bald fertig sein." Bistritz bestätigte im Gespräch mit der Presse, dass es in gut zwei Monaten so weit sein soll, Bezugstermin sei der 1. Dezember. Bürgermeister Constantin Braun empfand das Richtfest als "Glücksmoment" nicht nur für die auf den Einzug wartenden Kinder und deren Eltern, sondern auch für die ganze Gemeinde. Froh sei er, dass zudem mit der Baumaßnahme die Sanierung des Dachs und der Sanitärräume im alten Kindergartentrakt durchgeführt werden konnte. Es sei "sehr schön geworden", dankte Braun dem Planer und den Handwerkern. Die Elternbeiratsvorsitzende Melanie Nock zollte Anerkennung für den "Kraftakt", den allein schon die Umorganisation des laufenden Betriebs erfordert habe. Auf den neuen Anbau könnten alle Beteiligten "ziemlich stolz" sein. Der Krippenraum nimmt sozusagen den zweiten Stock ein. Das Erdgeschoss ist offen und wird als Unterstand für Fahrräder und Gerätschaften dienen. Erstellt wurde das Bauwerk in Holzbauweise. Die Kosten liegen, einschließlich der Sanierungsgewerke, bei rund 800 000 Euro. Wie es in Osens Richtspruch zutreffend hieß, "legt die Gemeinde gewiss was drauf", nämlich 70 Prozent, wie es die Verträge zwischen Kommune und Kirche vorsehen. In St. Michael kann durch die Vergrößerung die nunmehr fünfte Krippengruppe eingerichtet werden. Sie bietet 20 Plätze, womit die Gesamtzahl aller Schützlinge auf 209 steigen wird. Weit und breit gibt es keinen größeren Kindergarten. Da war die Ausrichtung des Richtfests eine vergleichbar leichte Aufgabe für das Erzieherinnenteam und seine Leiterin Andrea Schark.

