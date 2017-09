Kronimus investiert zehn Millionen in Mischanlage

Iffezheim - Bereits Anfang 1996 hat sich Martin Kronimus erste Gedanken bezüglich einer neuen Mischanlage für das Iffezheimer Betonsteinwerk gemacht. Doch diverse Vorhaben waren in den folgenden Jahren vordringlicher, die Pläne ruhten in der Schublade. Durch den Bau eines zentralen Sozialgebäudes 2014 ergaben sich neue Möglichkeiten auf dem 16 Hektar großen Firmenareal, das Projekt nahm Fahrt auf. Die Planungen für die zehn Millionen Euro teure Mischanlage für Werk 1 sind abgeschlossen, der Bauausschuss und das Landratsamt haben dem Bauantrag zugestimmt.

"Unser Werk ist im Fluss, wir haben in den vergangenen 24 Jahren etwa 90 Prozent unseres Maschinenparks erneuert", verdeutlicht Vorstandsvorsitzender Martin Kronimus im BT-Gespräch den ständigen Prozess der Erneuerung.

Die bestehende Mischanlage sei über Jahrzehnte Stück für Stück den jeweiligen Anforderungen entsprechend gewachsen, doch nun werde es Zeit für eine neue Anlage, die gleich mehrere Vorteile biete: So könnten die Produktionsabläufe und die Transportlogistik optimiert werden, die Arbeitsplätze seien heller und nicht zuletzt spare man durch die komplette technische Erneuerung der einzelnen Komponenten auch einiges an Energie ein, verdeutlicht Martin Kronimus. Gebaut wird die 70 Meter lange und 23 Meter breite Halle direkt vor der bestehenden Anlage, das dortige Bürogebäude von 1961 wurde mittlerweile abgerissen.

Zu der Mischanlage gehören mehrere Silos, das höchste wird 24 Meter hoch sein und damit etwa zwei Meter höher als das Silo der bestehenden Anlage, die nach der Inbetriebnahme der neuen abgerissen wird.

Außerdem ist der Neubau einer weiteren Mischanlage geplant, und zwar für Werk 4. Diese Anlage ist deutlich kleiner, die Silos werden dennoch eine Höhe von 21 Metern haben. Doch damit nicht genug: Die Kronimus AG will erweitern und hat sich im Hinblick auf die Erweiterung des Industriegebiets eine Fläche von 14000 Quadratmetern reserviert (wir berichteten). Dort soll eine Lagerhalle gebaut und ein offenes Lager eingerichtet werden.

Die Iffezheimer Betonbauer zählen im Hinblick auf Pflaster, Platten und Bordsteine nach eigenen Angaben zu den Marktführern in der Branche, in der es bundesweit rund 160 Firmen gibt. 2016 wurde erstmals in der Firmengeschichte beim Umsatz die Marke von 100 Millionen Euro überschritten (wir berichteten). Kronimus hat eine breite Palette an Produkten, in der Mischanlage können 800 Rezepturen für Betonsteine gemischt werden.

Neben dem Stammsitz in Iffezheim betreibt die Kronimus AG Werke in Heilbronn (seit 2004), in Metz (seit 1994) und in Hartheim (seit 1968). Die Kronimus-Gruppe beschäftigt 560 Mitarbeiter, davon allein 430 in Iffezheim, wobei hierzu auch die Angestellten in der Verwaltung und die Außendienstler zählen.

Zu den aktuellen Projekten gehört die obere Kaiserstraße in Rastatt, wo ein Pflaster mit Titandioxid verlegt werden soll: "Durch diesen Zusatzstoff werden drei bis vier Prozent des gasförmigen Stickstoffs in der Luft gebunden", erläutert Kronimus. Dies sei zwar nicht die Lösung des Problems, aber immerhin Teil eines Gesamtkonzepts, um die Stadtluft sauberer zu bekommen. Deshalb werden solche Pflastersteine auch bei der Neugestaltung des Dorotheenquartiers in Stuttgart verlegt.

Ein zunehmend wichtiger Geschäftsbereich für Kronimus ist das behindertengerechte Bauen, vor allem die barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen hat den Iffezheimer Betonbauern zahlreiche Aufträge beschert. Da es sich vorwiegend um die nachträgliche Umgestaltung von Haltestellen handelt, müssen die Steine angepasst werden, rund 50 verschiedene Elemente hat Kronimus allein in diesem Segment entwickelt.