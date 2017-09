Gleisbau auf Hochtouren

Rastatt - Zehn Tage, bis die Züge wieder rollen und noch einiges zu tun bis dahin: Die Bahn legt auf der Baustelle in Niederbühl ein hohes Tempo vor. Das werden dieses Wochenende die Bewohner des Stadtteils nochmals deutlich zu spüren bekommen. Neue Gleise werden eingebaut, weiterer Schotter ins Schienenbett gestopft - und das rund um die Uhr, wie Bahnvertreter gestern auf der Baustelle informierten. In der Schwebe ist unterdessen nicht nur, wie der Tunnelbau in der havarierten Oströhre weitergeht. Auch steht noch nicht fest, in welchem Verfahren künftig die Weströhre unter der Bahnstrecke hindurch getrieben werden soll.

Zunächst stehen den Niederbühlern nochmals oberirdische, "lärmintensive" Arbeiten bevor, die Anwohner seien am Vorabend darüber informiert worden. Ab Montag sollen dann die gröbsten Belastungen für den Ortsteil vorüber sein, wie es hieß. Derweil ließ ein Kran gestern Vormittag bereits den Steg der vorübergehend demontierten und nun im Wiederaufbau befindlichen Fußgängerbrücke über die Gleise zur Sporthalle einschweben. Die Brücke soll mit Inbetriebnahme der Rheintalbahn ebenfalls wieder geöffnet werden - am 2. Oktober also.

Auf der Betonplatte, die den Boden über der Tunnelschadensstelle und in dem Bereich stabilisieren, wo dereinst die zweite Röhre unter den Gleisen hindurch führen soll, läuft der Gleisbau auf Hochtouren. Zweimal 300 Meter Gleise werden neu gebaut. Bereits 1600 Tonnen Grundschotter sind dafür eingebaut. Darauf wurden gestern die letzten Gleisjoche gesetzt, in Karlsruhe vormontierte zwölf Meter lange Einheiten aus Schienen und Schwellen. Nun werden weitere 1000 Tonnen Schotter zwischen die Schwellen geschüttet, anschließend die Montageschienen gegen die endgültigen, bis zu 60 Meter langen Schienen getauscht. Nächste Arbeitsgänge: Schienen verschweißen, das Gleis mit zwei Stopfgängen richten und stabilisieren. Ab Montag sollen dann auf 500 Metern Länge auch die Oberleitungen wieder montiert werden.

An- und Abtransport der Materialien erfolge schienengebunden, so dass vermehrt Lkw-Verkehr in Niederbühl vermieden werden könne, so die Bahninfo. Dieser hatte zuletzt für Ärger im Ort gesorgt, unter anderem, weil sich manche Fahrer nicht an die vorgeschriebene Route hielten. Ein Lkw zum Beispiel, der just durch die Spielstraße (Hans-Thoma-Straße) wollte, hat dort vor Tagen mit seiner Betonpumpe ein Stück Dach eines Fachwerkhauses weggerissen.

Was die Menschen auch bewegt, wie Ortsvorsteher Klaus Föry weiß: Warum wird die Tunnelvortriebsmaschine "Sibylla Augusta" in der Weströhre wieder in Gang gesetzt, wo man doch angeblich die Ursache für die Havarie in der Oströhre noch nicht kennt? Tatsächlich ist die Maschine nur noch 560 Meter vom Zielschacht entfernt, wie Projektabschnittsleiter Frank Roser informierte. 360 Meter soll sie noch fahren, dann wird sie zunächst "geparkt", bevor es unter der Rheintalbahn hindurchgeht. Dies war die Situation, in der am 12. August die Havarie in der Oströhre geschah. Noch stehe nicht fest, in welchem Verfahren die restlichen 200 Meter in der Weströhre bewältigt werden sollen. Das diskutiere man noch, wie es gestern hieß. Für die Sicherheit des Schienenverkehrs beim Weiterbau des Tunnels sorge der Einbau von Gleis-Monitoring-Systemen.

Für die Unterquerung der L77 zwischen Kernstadt und Niederbühl muss diese zunächst wieder mit Erdreich beschwert und gesperrt werden (wir berichteten gestern). Die Sperrung erfolge erst am 4. Oktober, weil man am 2. und 3. Oktober die Straße noch für Schienenersatzverkehr brauche. Die AVG nimmt erst am 4. Oktober den kompletten Stadtbahnbetrieb wieder auf (siehe auch Blick ins Land). Was die Niederbühler derweil auch bewegt, ist die Frage, wie die Sporthalle direkt unter der Baustelle gelitten hat. Kleine Risse seien erkennbar, so Ortsvorsteher Föry auf Nachfrage. Inwieweit eine Sanierung erforderlich sei, zeige sich bei der Dokumentation nach Abschluss aller Arbeiten. Die Halle, die weiter nutzbar ist, ist seit Baustart mit entsprechenden Messgeräten verkabelt. Wenn die Etappe 2. Oktober geschafft ist, plant die Bahn zunächst ein Dankfest gerade auch für betroffene Niederbühler. Einladungen werden noch verschickt.