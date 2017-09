Fester Bestandteil des kulturellen Lebens Von Hans-Peter Hegmann Muggensturm - Während manche Gesangvereine wegen Nachwuchsmangels ihre Aktivitäten einstellen müssen, konnte der Männergesangverein Muggensturm am Samstag ein ganz besonderes Jubiläum feiern. Bereits seit 40 Jahren besteht neben dem Männerchor und dem Frauenchor im Gesangverein ein Kinderchor. Zusätzlich gab es noch einen weiteren Anlass zum Feiern. Die Dirigentin Beatrice Klagmann betreut den Nachwuchs inzwischen seit zehn Jahren. Eigentlich sind es sogar zwei Gruppierungen, in denen der Sängernachwuchs unter der Leitung von "Bea", wie sie die Kinder nennen, ihre gesangliche Grundaus- und Weiterbildung erhalten. Ab fünf Jahren starten die Kinder bei den Happy-Kids und wer mit elf Jahren noch dabei und den Kinderschuhen entwachsen ist, wechselt dann in den Teeniechor. Bei den Kids singen zurzeit 35 Kinder, bei den Teenies sind es zehn. Ihr Repertoire reicht von Sing- und Rhythmikspielen über Hits von Rolf Zuckowski bis hin zu Pop- und Rockliedern, wie Nenas "99 Luftballons" oder Hubert Kahs "Sternenhimmel". Auch modernes geistliches Liedgut erklingt häufig im Probenraum. Der Chor ist inzwischen in Muggensturm ein fester Bestandteil bei kulturellen Veranstaltungen und hat auch schon an Jugendchor-Festivals teilgenommen. Nach der Eröffnung der Geburtstagsfeier durch die erste Bürgermeisterstellvertreterin Winfriede Fuchs gab es den ganzen Nachmittag im und vor dem katholischen Pfarrheim ein umfangreiches Programm. Im Saal konnten sich Eltern, Großeltern und interessierte Besucher an den Auftritten der musikalischen Gäste aus der Umgebung erfreuen. Für gelungene Unterhaltung sorgten dabei die befreundeten Kinderchöre aus Malsch, Wintersdorf/Kartung und die "Happy Frogs" aus Halberstung. Der Vorsitzende Peter Walter führte als Moderator locker durch das Programm. An der Theke gab es eine große Auswahl an Kuchen, die von den Eltern der Kinder und weiteren Vereinsmitgliedern mitgebracht wurden. Nach der Ehrung der Dirigentin für ihre erfolgreiche zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit durften ihre Schützlinge zeigen, was sie gelernt haben. Zur Eröffnung rockte der Muggensturmer Kinder- und Teeniechor mit der Nummer "Ich bin ein Kind aus Fliegenwind" den Saal. Das Lied ist allen Ehemaligen im Saal bestens bekannt, da es schon seit vielen Jahren gesungen wird und inzwischen eine Art Hymne des Kinderchors geworden ist. Die Teenies hatten mit dem Song "Ain't Nobody" einen Soloauftritt. Er war bereits in den 80er Jahren durch Chaka Khan bekannt, wurde aktuell durch die Interpretation von Felix Jaehn und der Sängerin Jasmine Thompson wieder zum Hit und ist bei Jugendlichen sehr beliebt. Weitere Lieder waren unter anderem "Achtzig Millionen", "Denkmal" und "Applaus, Applaus", den sie auch reichlich erhielten. Das Geburtstagskind Leila erhielt zusätzlich ein Ständchen. Im Freien gab es eine Hüpfburg, Kinderschminken, eine Tombola und einen Hindernisparcours. Viele ausgestellte Fotos von den ersten Tagen des Kinderchors bis heute sorgten bei Besuchern für Erinnerungen an unvergessene Momente. Als Überraschung erhielten alle Kinder ein Eis vom bestellten Eismann.

