"Fast wie in Südfrankreich"

Bereits kurz nach der Eröffnung um 11 Uhr war der Bauernmarkt bestens besucht. Da war nicht nur Marktmeister Markus Lang zufrieden: "Es gibt viel Abwechslung und es ist richtig was los", sagte er. Da zwischen den Ständen dieses Mal etwas mehr Platz gelassen wurde, verteilten sich die Besuchermassen besser; das Gedränge war nicht ganz so groß wie in den vergangenen Jahren.

Das Angebot dagegen präsentierte sich ähnlich vielfältig wie gehabt. So gab es frisches Obst und Gemüse, frisch gebackenes Brot, Flammkuchen und neuen Wein. Der Obsthof Höß aus Ottersweier zeigte, wie Apfelsaft frisch gepresst wird und natürlich durften die Besucher auch gleich einmal probieren. Schnäpse und Liköre wurden ebenfalls angeboten. "Die Brücke für den Dialog", die sich im Rahmen der interkulturellen Wochen beteiligte, bereitete Gözleme, eine anatolische Spezialität aus einem dünnen, mit frischem Spinat gefüllten Teig, vor den Augen der Besucher frisch zu. Kürbis, Trauben, manch edle Öle sowie allerhand herbstliche Dekorationen rundeten das gelungene Angebot ab. Die Beschicker zeigten sich wie die Rastatterin Olga Theil, die Türkränze, selbst gefertigte Knete und besondere Salze anbot, sehr zufrieden. Eine Passantin meinte: "Das ist fast wie in Südfrankreich."

Gut besucht war auch die Poststraße. "Es ist eine sehr friedliche und entspannte Atmosphäre", bilanzierte Citymanager Johannes Flau am Abend. Die Einzelhändler in der Innenstadt und in der Schloss-Galerie zeigten sich zufrieden: "Der verkaufsoffene Sonntag ist ein Festtag für Rastatt. Es war sehr schön, dass wir diesen wieder mit Tausenden Besuchern aus der ganzen Region feiern konnten", sagte Flau. Grund zur Freude gab es auch bei Gastronomen. Vor den Eisdielen bildeten sich lange Schlangen. Wer einen freien Platz in der Außengastronomie erhaschen konnte, konnte sich glücklich schätzen.

Wie es für einen Festtag in Rastatt bei bestem Herbstwetter dazugehört, war der Durchgang zwischen Ehrenhof und Schlosspark dieses Mal wieder geöffnet. Für viele Besucher ergab sich so ein Rundweg mit Start und Ziel auf dem Bauernmarkt. Dabei freuten sich die jüngsten Besucher nicht nur über eine Hüpfburg und ein Kinderkarussell auf dem Marktplatz, sondern auch über das Spielmobil von Horst Jochim, das am Museumstor Station machte. In der Poststraße war zudem Ludwig, die Stadtmaus, präsent. Auf dem Paradeplatz hatte der ADFC einen Fahrradparcours aufgebaut, bei dem Kinder und Jugendliche ihr Geschick auf zwei Rädern demonstrierten. "Manche Stationen sind gar nicht so einfach, aber es macht richtig viel Spaß", versicherte der elfjährige Benjamin.

Im Schlosshof präsentieren Autohäuser aus der Region weit über 100 Fahrzeuge. Die Schau gehört zum zweiten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres mittlerweile fest dazu. Das Technische Hilfswerk zeigte mehrere Großfahrzeuge und informierte über seine Arbeit, während die Rastatter Jugendfeuerwehr mit der Unterstützung der Abteilung Kernstadt eines ihrer Fahrzeuge zwischen Schloss-Galerie und Pagodenburg präsentierte. Für den guten Zweck gab es zudem eine eigene Feuerwehrwurst.