Dietmar Späth erhält 97,19 Prozent

Ärger über Verkehrssituation Muggensturm (hli) - Dass der Unmut bei Anwohnern der Vogesenstraße und L 67 in Muggensturm hoch ist, zeigte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Im Rahmen der Bürgerfragestunde richteten einige Personen ihre Fragen zur Verkehrssituation an den Bürgermeister (Foto: hli).

Empfang für Kunzmann Muggensturm (ser) - Welch große Wertschätzung der frühere Pfarrer und Dekan Willi Kunzmann an seiner alten Wirkungsstätte in Muggensturm genießt, wurde bei einem Empfang anlässlich des 85. Geburtstags Kunzmanns im Muggensturmer Rathaus erkennbar (Foto: ser).