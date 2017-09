"Farben des Lebens"

Durmersheim - Das jährliche Via-Fest der katholischen Seelsorgeeinheit Durmersheim/Au am Rhein fand am Wochenende in der Jugendkirche St. Dionysius statt. Es spiegelte unter dem Titel "Farben des Lebens" das Jahresmotto der jungen Christen wider. Seit Januar widmet sich jeder Via-Gottesdienst einer bestimmten Couleur. Beim Fest glänzte die breite Palette des Regenbogens.

In Form von Papierschmetterlingen war die Naturerscheinung eingebettet in das Altarbild, gab dem gewohnten Anblick eine bezaubernde Dynamik. Das Lichtspektakel "Lightning: Donner, Blitz und Doria" eröffnete am Samstag das Programm. Bilder des Ayers Rock, dem heiligen Berg der australischen Aborigines, machten in der subtil ausgeleuchteten Kirche den Auftakt zu einem sinnstiftenden Abend über "... mehr als Berge".

Der hauseigene, stimmpräzise Chor "Neue Wege" präsentierte tiefgründige Songs der Band "Ararat", deren Name den Höhenzug bezeichnet, wo Noah mit der Arche strandete. Auf dem Gipfel des Sinai erhielt Moses die zehn Gebote.

Der Mount Everest, das Dach der Welt, ist ein heiliger Berg der buddhistischen Sherpas. Als Gast sprach der Alpinist Dietmar Muser über die räumliche Nähe zum Himmel nach Erreichen eines Gipfelkreuzes. Ein Schwarzlichttanz der JKG-Formation "Emotion" versprühte viel gute Laune. Am Sonntag startete Pfarrer Volker Ochs mit einem Jugendgottesdienst in den Via-Tag. Ab der Mittagsstunde herrschte vielfältiges Treiben in und vor der Kirche. Als Straßenmaler betätigten sich etliche Kinder mit bunten Kreiden auf dem Kirchenvorplatz. Im Gotteshaus machten die JKG-Tanzensembles "Chaosmäuse", "Sweetys", "Elements" und "Dance Viper" Lust auf rhythmisches Bewegen. Mit den Trainerinnen Simone Feil und Monika Benkert bildet die JKG in sieben Altersstufen von drei bis 21 Jahren Tanzbegeisterte aus.

Die aufgeweckte Teenie-Band "Go(o)d News" leitete mit Ausschnitten aus ihrem Konzertprogramm "Seite an Seite" das Ende ein. Ein Segensgebet beschloss das Fest.