Rahmenprogramm für Dorfjubiläum steht

Bischweier - Die Vorbereitungen für die 775-Jahr-Feier 2018 laufen seit geraumer Zeit, mittlerweile steht das Rahmenprogramm fest. Mit einer Reihe von Veranstaltungen soll das ganze Jahr hinweg gefeiert werden, freut sich Bürgermeister Robert Wein. Höhepunkt wird das Dorffest am 7. und 8. Juli sein. Des Weiteren soll ein Buch zum Jubiläum erscheinen.

Der Rathauschef hat mit den Vertretern der örtlichen Vereine ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, den Auftakt macht am Dreikönigstag die Narrenzunft Kirschdestorre mit einem Hock auf dem Rathausplatz. Die Zunft hat auch einen Grund zum Feiern, nämlich ihr 22-jähriges Bestehen. Bereits am 12. Januar geht es mit Feiern weiter, dann wird das rundum sanierte Kinderhaus "Regenbogen" eingeweiht.

Am 27. Januar lädt der Musikverein Bischweier zum Konzert in die Sporthalle. Anstelle eines großen Jubiläumsumzugs, wie es bei der 750-Jahr-Feier der Fall war, soll das Thema in den Rosenmontagsumzug eingebettet werden, erläutert Wein. Dabei feiert auch die Narrenzunft Kirschdestorre ihr 22-jähriges Bestehen. Mit einem Dorffest am 7. und 8. Juli bei der Grundschule soll das Jubiläum angemessen begangen werden. "Fast alle Vereine machen mit, die Feinplanung wird bei der nächsten Sitzung der Arbeitsgemeinschaft örtlicher Vereine Ende Oktober besprochen", berichtet der Rathauschef im BT-Gespräch. Es seien hierfür bereits Arbeitskreise für Technik, Programm und Bewirtschaftung gebildet worden.

Der Tag der Heimatgeschichte des Landkreises Rastatt findet am 26. Oktober in Bischweier statt. Dabei soll die Geschichte des Orts in einer Ausstellung präsentiert werden. Kreisarchivar Martin Walter habe zugesagt, hierzu etwas beizusteuern, berichtet Wein. Außerdem werden sich Alfons Braun und er der Historie des Dorfs widmen und Beiträge erarbeiten. Wer historische Fotos für die Ausstellung zur Verfügung stellen möchte, kann sich im Rathaus melden.

Bei der 750-Jahr-Feier sei das Thema Kirschenanbau ein wichtiger Schwerpunkt gewesen, doch genau genommen sei die Blütezeit des Streuobstanbaus von relativ kurzer Dauer gewesen, so Wein. Bedeutend länger haben der Festungssteinbruch und die Bahn den Alltag im Ort geprägt, erklärt der Rathauschef: "Bischweier war ein Dorf der Fuhrleute und Steinhauer, diese Aspekte sollen nun mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Um den Ort herum gab es vorwiegend Ackerflächen und kaum Streuobstwiesen", verdeutlicht er. "Die Blüte als Kirschendorf begann erst nach dem Zweiten Weltkrieg." 1947 sei "ein super Kirschenjahr" gewesen, hinzu kam die Währungsreform. Dies sei der Startschuss für den Kirschenanbau gewesen. Denn die Bischweierer hätten durch die gute Ernte erfahren, dass mit dem Steinobst durchaus Geld zu verdienen ist. Und so wurden in den 1950er und -60er Jahren kräftig Kirschbäume gepflanzt, was dem Ort den Beinamen Kirschendorf eingetragen hat. Als Reminiszenz an diese Phase soll der Kirschblütenweg, ein schöner Rundweg zum Spazieren, im Jubiläumsjahr eingeweiht werden.

Des Weiteren soll es ein Buch zum Jubiläum geben, das jedoch keine Ortschronik sein soll, betont der Bürgermeister, denn er möchte auch die aktuelle Situation darin darstellen: "Mir ist es wichtig, darüber nachzudenken, für was wir stehen und wo wir hin wollen", erklärt Wein. Herausgeber des Buchs ist die Gemeinde, die freie Journalistin und BT-Mitarbeiterin Anne-Rose Gangl wird Texte beisteuern, unter anderem Gespräche mit einigen Zeitzeugen.

Zur 750-Jahr-Feier hatte Mundart-Poet Bruno Westermann das 40-seitige Bändchen "Wie's frieher mol war..." verfasst, in dem er Geschichten und Erinnerungen an das alte Bischweier sammelte. "Eventuell werden wir das Werk neu auflegen", so Wein.

Passend zum Jubiläumsjahr soll auch der Internetauftritt der Gemeinde neu gestaltet werden, der Bürgermeister möchte hierzu auch Jugendliche einladen, die ihre Anregungen einbringen dürfen.

Am 8. Dezember sollen die Feierlichkeiten mit einem Konzert des Gesangvereins "Liederkranz" ausklingen, der Ort steht noch nicht fest.

Bürgermeister Robert Wein ist kräftig in Feierlaune: "Das Leben endet nicht im Jahr 2018 und deshalb soll es auch eine 777-Jahr-Feier geben - ich finde die Idee genial."