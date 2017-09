Großer Bahnhof in Rastatt

Bietigheim



Toilettenanlage für Bahnhof Bietigheim (ser) - Der Bietigheimer Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung eine Toilettenanlage entlang des Lärmschutzwalls am Bietigheimer Bahnhof zu. Der Architekt schlug eine Anlage in Edelstahlausführung vor. Der Rat beauftragte den Planer, die Kosten zu ermitteln (Foto: ser).