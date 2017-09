Altes Schloss im Kuppenheimer Kleinformat

Kuppenheim - Das "Alte Schloss" war die erste Residenz der Markgrafen von Baden-Baden und ist bis heute ein beliebtes touristisches Wanderziel. Auch Franz Rauchberger ist unzählige Male zur mächtigen Ruine auf dem Battertfelsen gepilgert und hat sie immer wieder fotografiert. So weit muss er jetzt allerdings nicht mehr laufen, wenn er sie betrachten will. Eine Kopie in Kleinformat befindet sich mittlerweile in seinem Hobbykeller in Kuppenheim: Der 77-Jährige hat das "Alte Schloss", das eigentlich eine Burg ist, im Maßstab 1:1000 in zwei Jahren nachgebaut.

Die Anfänge für das neueste Werk des Kuppenheimers reichen allerdings bis ins Jahr 2010 zurück. Es habe ihn schon lange gereizt, die Burg Hohenbaden in Angriff zu nehmen, zumal es sich dabei um ein Objekt mit gewissen Schwierigkeitsgraden handelt, sagt Rauchberger - das war für den Hobbybastler Ansporn und Herausforderung zugleich.

Allerdings sei es zunächst nicht einfach gewesen, Pläne zu finden von der verwinkelten Anlage, in der es ursprünglich rund 100 Räume gab. Rauchberger, Wanderführer beim Schwarzwaldverein Rastatt und Umgebung und stellvertretender Vorsitzender des Historischen Vereins in Kuppenheim, suchte und recherchierte in vielen Büchern und in Archiven in Karlsruhe und Baden-Baden und wurde schließlich fündig. Er stieß auf einen Grundriss und eine Rekonstruktionszeichnung im vollendeten Ausbau vor der Zerstörung Ende des 16. Jahrhunderts von Wolfgang Peter nach einer Vorlage des Architekten Otto Linde (1905), der die Burg neu vermessen hatte. Diese Unterlagen dienten dem Kuppenheimer als Vorlage.

Er besorgte sich eine Platte aus Holz, zeichnete den kopierten Grundriss auf und machte sich ans Werk. Die Burgruine, die sich auch im Modell auf mehreren Ebenen hinauf bis zum Bergfried staffelt, wurde geformt. Ein Großteil des verwendeten Materials im Modell besteht aus Sperrholz in verschiedenen Stärken, die Rauchberger geschliffen, zusammengeklebt und später mit lichtechten Farben versehen hat. "Ich habe über vier Quadratmeter Sperrholz in dem Modell verarbeitet", erzählt er. Als besonders schwierig habe sich dabei die Modellierung eines kurvigen Aufgangs erwiesen.

Bis auf die Figuren und die kleinen Modellautos, die er zur Dekoration auf den ebenfalls geformten Rastplatz mit winzigen Bänken und Tischen platziert hat, ist alles selbst gemacht, erzählt er nicht ohne Stolz.

Die Figuren, die die Wanderer und Besucher darstellen sollen, hat er jedoch unbemalt gekauft und jede einzelne anders koloriert, ebenso die umgebenden Bäume und das Grün, das aus einer Art Filz besteht. Mit viel Liebe zum Detail und Einfallsreichtum wurde auch das Burginnere versehen - es gibt winzige Treppenaufgänge und kleine Türen, die Rauchberger aus Drahtgeflecht schweißte. Und auf der Burg weht natürlich als i-Tüpfelchen die badische Fahne.

Um die 1,32 auf 1,12 Meter große Grundplatte werden noch ringsherum Plexiglasscheiben eingezogen - dann ist das Modell fertig, das Rauchberger praktischerweise auf einen rollbaren Unterbau gestellt hat. So kann es leicht transportiert werden.

Der Tüftler hat schließlich schon reichlich Erfahrung mit derlei Bauten und schon viel bewunderte Werke abgeliefert wie etwa das im Rathausfoyer ausgestellte Modell der mittelalterlichen Stadt Kuppenheim um 1600 sowie die Pfarrkirche St. Sebastian und die älteste Töpferei der Knöpfestadt, die sich im Heimatmuseum befinden. Die Modelle des Bauhofs der Knöpfestadt und der St. Anna-Kapelle in Bischweier haben ihren Platz jeweils vor Ort in den Originalbauten erhalten.

Wo das "Alte Schloss" im Kleinformat einmal stehen soll, darüber hat sich Franz Rauchberger noch keine konkreten Gedanken gemacht: "Vielleicht hat die Stadt Baden-Baden ja Interesse daran", meint er nachdenklich - oder es kommt vielleicht ins Heimatmuseum Kuppenheim.