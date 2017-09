Hatz-Areal: Deutlich weniger Einzelhandel

Gespräch über Varnhalter Umzug Baden-Baden (fk) - Vertreter der Stadt Baden-Baden, der Polizei und der Varnhalter Fastnachtsvereine treffen sich am Dienstag, um über das weitere Vorgehen beim Umzug 2018 zu diskutieren. Ihn abzusagen, könne nur die letztmögliche Lösung sein, so OB Margret Mergen (Archivfoto: cn). » Weitersagen (fk) - Vertreter der Stadt Baden-Baden, der Polizei und der Varnhalter Fastnachtsvereine treffen sich am Dienstag, um über das weitere Vorgehen beim Umzug 2018 zu diskutieren. Ihn abzusagen, könne nur die letztmögliche Lösung sein, so OB Margret Mergen (Archivfoto: cn). » - Mehr