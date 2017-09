Wasser-Alarm in Sporthallen

An Wassereintritten in den beiden Sporthallen sind Verwaltung und Nutzer schon seit Jahren gewohnt. Die Folge: Beeinträchtigungen des Schulbetriebs und bei Veranstaltungen der Sportvereine.

Jetzt kam es aber ziemlich dicke, wie die Verwaltung den Gemeinderat am Montag informierte. Durch Undichtigkeiten sowohl in den Hallendächern als auch über den Dächern der Nebenräume drang viel Wasser ein. In Niederbühl sei der Schaden in den Nebenräumen "erheblich", bilanziert die Verwaltung. Die gesamte Dachkonstruktion war durchnässt. Deshalb wurde das Dach in diesem Bereich komplett abgeräumt und eine neue Abdichtung aufgebracht. Weil sich auch in der Halle wieder Pfützen bildeten, hat die Verwaltung jetzt für die Handballregion Rastatt/Niederbühl Ausweichmöglichkeiten in der Sporthalle der August-Renner-Realschule geschaffen.

Dort wiederum ist derzeit eine Fachfirma beauftragt, die angegriffene Dachabdichtung zu untersuchen und zu reparieren. Die Schäden sind auf einige Stellen des Dachs beschränkt, wodurch es zu nassen Stellen auf dem Hallenboden kam.

In der Vergangenheit hat die Verwaltung schon in beiden Hallen versucht, Schäden einzugrenzen. Die Dächer wurden neu abgedichtet. In Niederbühl wurde auch schon die Verglasung der Oberlichter komplett mit einer Abdichtung überklebt. An den Dächern selbst wurden die Schäden an der Abdichtung, soweit man sie ermitteln konnte, großflächig abgeräumt und erneuert - mit begrenztem Erfolg, wie die vergangene Woche zeigte.

Um den Betrieb weiter zu ermöglichen, prüft die Hochbauverwaltung mehrere Alternativen: In Niederbühl ist der Aufbau eines Notdachs in Form einer Einrüstung im Gespräch. Außerdem wird erwogen, eine Dacherneuerung früher als bislang geplant anzugehen. An der Halle der Realschule soll die Dacheindeckung komplett erneuert werden.

Einen Neubau der Realschul-Halle sowie eine Sanierung der Niederbühler Sporthalle hält die Verwaltung mittelfristig nicht für machbar. Zum einen, weil andere dringendere Baumaßnahmen auf der Agenda stehen; zum andern steht in Niederbühl der Tunnelbau im Weg.