Lahmes Internet wird flott gemacht Rastatt (ema) - Beim schnellen Internet bestehen nach Feststellung der Rastatter Stadtverwaltung noch weiße Flecken in Gewerbegebieten sowie im Neubaugebiet Eschenstraße. Diese Defizite sollen nun im Zuge der Breitband-Offensive des Landkreises behoben werden. Wie berichtet, wird die Kreisverwaltung in den nächsten Jahren das übergeordnete Breitbandnetz ("Backbone") schaffen, die Kommunen übernehmen dann die Feinverteilung. Der Rastatter Gemeinderat gab am Montag insgesamt 740000 Euro für die kommenden beiden Jahre frei, um die Gewerbegebiete und die Eschenstraße zu erschließen. Jetzt werden Landkreis und Stadt die notwendigen Kooperationsvereinbarungen treffen. In dem Neubaugebiet haben Anwohner bereits eine Unterschriftenaktion gestartet, um auf den Missstand hinzuweisen. OB Hans Jürgen Pütsch ließ am Ratstisch jedoch durchblicken, dass man in der Eschenstraße wahrscheinlich früher zu einer Lösung kommen könne. Die Telekom habe signalisiert, aktiv werden zu wollen. Wie Landkreis-Dezernent Claus Haberecht informierte, seien in Rastatt 363 Unternehmen betroffen; in der Eschenstraße 23 Gebäude. Hinzu kommt, dass jetzt auch die Erschließung von Schulen mit schnellem Internet gefördert wird. Haberecht zufolge habe die Stadt Rastatt alle ihre 13 Bildungsstätten für diese Modernisierung gemeldet. Loslegen mit dem Bau will der Landkreis im Sommer nächsten Jahres. Die Gesamtkosten für den Breitbandausbau in Rastatt bezifferte der Dezernent mit derzeit 2,3 Millionen Euro. Die Verwaltung richtet derweil den Blick schon weiter in die Zukunft. Denn mittelfristig sollen heute noch ausreichend versorgte Gebiete an das zukunftsfähige Glasfasernetz angeschlossen werden. Deswegen wird im Rathaus eine "Digitalisierungsstrategie Rastatt" erarbeitet. Darin sollen die Möglichkeiten einer flächendeckenden Glasfaserversorgung sowie die hierzu vorhandenen Fördermöglichkeiten untersucht werden.

