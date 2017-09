Startschuss für Neugestaltung des "Ochsen"-Areals

(nest) - Vom Strohschneider über Hufeisen, Küchengeräten und Werkzeugen bis hin zur Kernseife aus Dubai reicht das Repertoire des Privatmuseums vom Kuppenheimer Ehepaar Kreipl. Die Schätze aus früheren Zeiten hat Johann Kreipl in 40 Jahren gesammelt (Foto: nest). » - Mehr

Kuppenheim (sawe) - Das Mittelalter ist Thema einer Ausstellung, die am 17. September im Heimatmuseum eröffnet wird. Das Besondere daran: Die Geschichte wird plastisch präsentiert - Uwe Ridinger hat mehr als 4 000 Figuren und 13 Gebäudegruppen aufgebaut (Foto: fuv).

(red) - Die Formation "2cool" ist am Freitag, 11. August, zu Gast auf der "Ochsen"-Terrasse in Langenbrand. Die Sängerin Maike Oberle und Sänger und Gitarrist Gerald Sänger präsentieren dort ab 20.30 Uhr Songs aus verschiedensten Genres (Foto: red).

