Schulen sind dem Landkreis lieb und teuer

Durch diese regelmäßigen Visiten in den Bildungseinrichtungen und die Gespräche mit den Schulleitern sollen sowohl ein Investitionsstau in den Gebäuden vermieden als auch konzeptionelle Änderungen möglichst zeitnah umgesetzt werden. Wie gut das funktioniert, war bei der Begrüßung in der ersten Schule zu erkennen. In der neuen Mensa auf dem Dach der Anne-Frank-Schule meinte Schulleiterin Gabriele Reeb, dass sich sowohl Lehrer als auch Schüler sehr wohlfühlen. Beim Rundgang sprach sie stolz von wachsenden Schülerzahlen und einem breitgefächerten Bildungsangebot vom Einstieg ins Berufsleben bis zu einem weiterqualifizierenden Schulabschluss.

Mit aktuell 760 Schülern in den Bereichen Erzieherausbildung, Pflegeausbildung, mittlerer Bildungsabschluss und berufliches Gymnasium sei die Schule sehr gut ausgelastet. Einen besonderen Dank an die Kreisverwaltung richtete eine Fachlehrerin an die Gäste für die schnelle und unbürokratische Unterstützung bei der Einrichtung eines Besprechungszimmers für den Schulversuch "Berufsfachschule Pädagogische Erprobung". Er bietet Schülern ohne Abschluss die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss zu erwerben und damit den Einstieg in eine Berufsausbildung. Besonders auffällig und als positiv bewertet wurde die Bereitschaft immer mehr junger Menschen, eine Pflegeausbildung zu beginnen. Hier wird zusätzlich ein Schulversuch mit der zweijährigen Berufsfachschule Altenpflege gestartet, um mit Migranten eine neue Zielgruppe für diesen Beruf anzusprechen.

Die Astrid-Lindgren-Schule und der angeschlossene Schulkindergarten in Iffezheim sind ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Sprachentwicklung. Dort werden rund 180 Kinder pro Schuljahr in der Form einer Durchgangsschule nach dem Bildungsplan der Grundschule unterrichtet. Sie bleiben nur so lange an der Schule, bis sie mit Erfolg am Unterricht der regulären Schulen teilnehmen können. Die Erfolgsquote liegt bei rund 95 Prozent. Es besteht eine Kooperation mit der Hans-Thoma-Schule in Rastatt, in der Kinder der ersten Klasse - falls erforderlich - zusätzlich durch eine Sonderpädagogin aus Iffezheim unterstützt werden. Dieses Projekt soll auf weitere Schulen ausgedehnt werden. Rektorin Ulrike Jasse erwähnte weiter, dass im Juli die neue Schülerbibliothek eingeweiht wurde. Sie wurde nach dem Konzept der "lesenden Schule" und dem Projekt "Bildung durch Sprache und Schrift" (BiSS) eingerichtet. Daneben trug sie vor, dass das architektonisch sehr ansprechende Gebäude zwar keine Mängel in der Bausubstanz, aber in der Ausstattung habe. So fehle eine strukturierte Daten- und Stromverkabelung sowie Hardware-Ausstattung. Damit könnten didaktisch sehr gute, digitale Bildungsangebote eingesetzt werden.

Ferner sollte dringend ein Wärmeschutz für heiße Tage, deren Anzahl jährlich steige, installiert werden. So wurden an mehreren Tagen in diesem Sommer um 8 Uhr Temperaturen von 30 Grad gemessen, da das Gebäude nachts nicht gelüftet werden kann. Außerdem gibt es im Schulhof außer sehr kleinen Bäumen keine Schattenspender. Hier könnten durch Sonnensegel weitere Unterrichtsmöglichkeiten im Freien geschaffen werden. Der Landrat sagte zu, mittel- bis langfristig entsprechende Maßnahmen umzusetzen.