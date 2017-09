Plötzlich soll es "möglichst schnell" gehen

Rastatt - Bahn-Chef Richard Lutz und Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla haben es sich nicht nehmen lassen, die Botschaft persönlich zu verkünden: Der Rastatter Bahnhof wird für 17,6 Millionen Euro grundlegend modernisiert und barrierefrei umgebaut, wie sie bei einer Pressekonferenz gestern Nachmittag mitteilten. "Möglichst schnell" soll es losgehen, ein konkreter Zeithorizont wurde noch nicht genannt. OB Hans Jürgen Pütsch hofft, dass der Umbaustartschuss 2019/2020 erfolgen und die Modernisierung dann 2022 abgeschlossen werden kann.

Pofalla rechnet damit, dass die Planfeststellung für das Vorhaben 2020 vorliegt. Dieses sieht die Verwirklichung der Pläne vor, die im vergangenen Jahr in Rastatt noch auf Kritik gestoßen waren, mit denen man inzwischen aber seinen Frieden gemacht hat. Das heißt: Der Bahnhof wird über eine neue Fußgängerüberführung mit vier Aufzügen barrierefrei erschlossen. Zudem bekommt der Bahnhof neue Bahnsteige, neue Bahnsteigdächer sowie eine neue Beleuchtung. Auch die Unterführung wird renoviert. Zudem soll die Information für Reisende verbessert werden, wie Bahnchef Lutz ausführte. Zusammen mit Pofalla hatte er den Besuch in Rastatt genutzt, den Bahnhof selbst in Augenschein zu nehmen.

Die Stadt, die zuletzt aus dem Modernisierungsprogramm ausgestiegen war, weil man plötzlich 3,9 statt der einst vereinbarten 1,1 Millionen Euro hätte zuschießen sollen, gibt nun 1,4 Millionen Euro. Dafür haben auch Bahn und Land ihre Anteile erhöht. Die Bahn zahlt 13,4 Millionen Euro - "es ist ja auch unser Bahnhof", so Pofalla -, das Land 2,8 Millionen. Dafür werde Rastatt über einen "komfortablen barrierefreien Bahnhof verfügen", so Lutz. Ein Bahnhof, der zu einem "attraktiven Aushängeschild für die Stadt" werde, so Pofalla, der der Stadt und der Politik dankte, "immer ein bisschen Druck gemacht zu haben, um hier zu einem positiven Ergebnis zu kommen".

Wie dringend und notwendig der Umbau sei, hätten vor allem die letzten Wochen nochmals deutlich gezeigt, wird Landesverkehrsminister Winfried Hermann, der gestern nicht dabei sein konnte, in einer Pressemitteilung zitiert. Die Modernisierung in Rastatt stehe ja schon lange auf der Agenda, sagte Andreas Honikel-Günther als Vertreter des Ministeriums. Dass man sich nun angesichts außergewöhnlicher Umstände miteinander an den Tisch gesetzt habe, habe nach intensiven Gesprächen "eine pragmatische, ausgewogene Lösung" hervorgebracht.

OB Pütsch - "ein großer Wunsch geht in Erfüllung" - hatte am Montagabend in nichtöffentlicher Sitzung die Zustimmung des Gemeinderats für den 1,4-Millionen-Euro-Beitrag der Stadt eingeholt. Diese sei "ohne großes Zögern" erfolgt. "Die Vereinbarung steht." Dass nun nicht die einstige städtische Wunschvariante zum Zuge kommt (über 24 Millionen Euro), damit habe man sich längst arrangiert, nachdem man aus dem ersten Modernisierungsprogramm ausgestiegen war.

Wie berichtet, geht die Stadt selbst die barrierefreie Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes bis in die Unterführung an. Sowohl was eine Aufzugsanlage als auch eine Querungshilfe über die Bahnhofstraße angeht, hat Pütsch Planungsaufträge im Rathaus erteilt.

Derweil wurde nochmals bekräftigt, dass der Termin zur Wiedereröffnung der Strecke zwischen Rastatt und Baden-Baden am 2. Oktober stehe, ab 0.01 Uhr sollen die DB-Züge wieder rollen. Die AVG fährt den kompletten Stadtbahnbetrieb am 4. Oktober hoch.