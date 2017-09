Parkplatz hinter Rathaus geplant

(red) - Die Arbeiten zum Ausbau der Baulandstraße im Industriegebiet sind so weit fortgeschritten, dass Rauental wieder direkt an die Kernstadt angebunden werden kann. Ab heute wird die "Dehner-Kreuzung" in Ost-West-Richtung wieder für den Verkehr freigegeben (Foto: av). » - Mehr



Stau nach schwerem Unfall Muggensturm (red) – Erneut hat es auf der A5 in Fahrtrichtung Norden gekracht. Eine 20 Jahre alte Pkw-Fahrerin ist am Freitagmittag in Höhe Muggensturm bei einem Unfall mit zwei Sattelzügen schwer verletzt und in ihrem Auto eingeklemmt worden. Ersthelfer retteten sie aus dem Autowrack (Symbolfoto: dpa).

