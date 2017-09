Deutliche Hinweise auf Verantwortung der Eltern

Der "Zahn-Fit-Tunnel" in der Schule warf bereits eine Woche zuvor seine Schatten auf den "Tag mit Biss" voraus. Mit einem Tropfen Kontrastmittel im Mund erlebten die Kids in dem dunklen Gang unter Schwarzlicht ihr neongelbes Wunder, als sich die Plaque auf ihren Zähnen entsprechend verfärbte.

Seit 27 Jahren hat die AG die Zahngesundheit von Kindern im Blick. In Schulen und Kindergärten gehört das Sujet zum Bildungsauftrag. "Wir sind nicht richtig vorangekommen", sagte Bürgermeister Andreas Augustin in seinem Grußwort. "Der Schlüssel zu allem ist das Elternhaus", betonte er und plädierte für "aufsuchende Elternarbeit". Volker Arntz, Leiter der Hardtschule, sagte: "Die Sache mit der Prävention wird nicht besser." Er sprach von einem "nicht optimalen Stand in Sachen gesunde Zähne". Denn: "Es sind die Eltern, die das Zähneputzen den Kindern entweder beigebracht haben oder auch nicht." Deshalb sah Arntz den Zahngesundheitsaktionstag für Kinder als einen Tag, der dringend gebraucht werde. "Dramatisch veränderte" Ernährungsgewohnheiten, zu denen er auch das schnelle Essen zwischendurch zählte, seien "kein guter Weg". Bis zum Einsetzen der Selbststeuerungskraft der Kids unterstützen Kindergärten und Schulen die Themen Ernährung und Zahnprophylaxe. Als "Baustelle" bezeichnete Arntz die Erziehungskraft der Eltern. Trotz der offenen, kritischen Worte seiner Vorredner sprach Landrat Jürgen Bäuerle von "guten Ergebnissen" der AG, die "in enger Zusammenarbeit mit 48 Patenzahnärzten" 102 Schulen sowie 135 Kindertagesstätten betreuen. 79 Prozent aller Kindergartenkinder haben laut Bäuerle naturgesunde Zähne. Bei den Grundschülern seien es immerhin noch "stolze 69 Prozent", deren Beißer keinen Grund zur Beanstandung geben. Dies sei in erster Linie ein Kompliment an die Kinder, die eifrig Zähne putzen, aber auch an diejenigen Eltern, "die Zahngesundheit ernst nehmen und zu Hause im Alltag auf die Pflege achten".

Bäuerle informierte: "Im Vergleich zu den ersten Mundgesundheitsstudien 1989 ist es bei Kindern zu einem Kariesrückgang von rund 90 Prozent gekommen." Bernhard Ibach, Vorsitzender der AG, hob hervor: "In keinem anderen Gesundheitsbereich bringt die dauerhafte Vorsorge derart sichtbare und positive Ergebnisse wie bei der Mund- und Zahngesundheit." Natalya Huxman, Jugendzahnärztin des öffentlichen Gesundheitsdiensts, hielt einen Vortrag über Zahngesundheit für Eltern. Die musikalische Bereicherung lag in den Saiten des hauseigenen Geigenorchesters "Streichz(H)ar(d)t" unter Leitung von Annette Ries und unter Mitarbeit von Jenny Katerbau.