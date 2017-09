Eigener Apfelsaft in handlichen Boxen

Etwa 350 Obstbäume befinden sich im Eigentum der Gemeinde Iffezheim. Damit die Streuobstwiesen gepflegt werden und möglichst wenig Obst herunterfällt und verfault, haben die INI und der Obst- und Gartenbauverein Iffezheim ein Streuobstwiesenkonzept erarbeitet, dem der Gemeinderat im April 2014 zugestimmt hat (wir berichteten). Dieses beinhaltet Förderkriterien für die Pflege der Wiesen und der Obstbäume.

Die beiden Vereine bearbeiten die Förderanträge und händigen am Jahresende der Gemeindeverwaltung eine fertige Liste mit Daten aus, die dann die einzelnen Beträge nur noch überweisen muss, erläutert Godbarsen, der Kassierer bei der INI ist und seit Jahren die Anlieferung von Obst an den Pressterminen koordiniert. In diesem Jahr lieferten 45 Privatleute ihr Obst ab, wobei jedes Jahr neue Interessierte hinzukämen, freut er sich. Am Mittwoch rollte das Natursaftmobil aus Enzklösterle, das bereits seit vier Jahren verpflichtet wird, um 8 Uhr an und presste bis zum Abend die angelieferten Äpfel und Birnen. Lange Schlangen oder gar Gedränge gab es nicht, denn Godbarsen hatte ausreichend Zeit für die Anlieferer einkalkuliert. Je nach Menge konnte man seinen eigenen Apfelsaft nach 20 bis 30 Minuten in Fünf- oder Zehn-Liter-Boxen verpackt in den Kofferraum oder auf den Anhänger laden. Der geöffnete Apfelsaft sei etwa vier bis sechs Wochen haltbar, in der Box behalte er ungefähr 18 Monate seine Qualität, so Godbarsen.

Schulklassen waren in diesem Jahr ausnahmsweise nicht mit von der Partie, obwohl bei den Schulen Interesse besteht. "Wir hatten aufgrund der Frostschäden im Frühjahr einfach keine Obstbäume, die in nächster Umgebung der Schulen Obst hatten", verdeutlicht der INI-Kassierer, der die freiwillige Förderung der Renngemeinde hervorhebt.

Erst im Februar dieses Jahres votierte der Gemeinderat für die unbefristete Fortführung des Förderkonzepts für Streuobstwiesen. Die Zuschüsse fürs Mähen wurden in diesem Zusammenhang von 7,50 auf acht Euro je Ar für die Mahd mit Mähbalken oder Vordermäher erhöht und von 2,50 auf drei Euro pro Ar für die Mahd mit dem Kreisel- oder Rasenmäher. Zudem wurde die Frist für die Förderanträge vom 31. Mai auf 15. November verlegt.

Für die Ablieferung von Obst am 24. Oktober ist eine Anmeldung erforderlich unter naturschutz@in-iffezheim.de oder unter (0172)6727807.