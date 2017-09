175 Jahre: Brauerei Franz feiert feste

Scheidtweiler hat nicht nur einen Narren gefressen an dem denkmalgeschützten Gebäudeensemble, in dem ein Brauereimuseum sowie Gaststätte mit Biergarten Richtung Murg entstehen sollen und als Ergänzung ein Vier-Sterne-Plus-Hotel (Name: "Brauhaushotel Franz") angegliedert wird. Die Brauerei selbst muss natürlich auch laufen. Als Scheidtweiler den Traditionsbetrieb übernahm, lag der jährliche Bier-Absatz bei 7060 Hektolitern. "Das haben wir auf 15000 Hektoliter mehr als verdoppelt", freut sich der Unternehmer. Scheidtweiler begründet die Entwicklung mit der Qualität der Produkte (inklusive Wasser aus eigenem Brunnen) und dem neuen Markenauftritt: "Wir haben der Brauerei ein neues Gesicht gegeben."

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, wird die Brauereitechnik bis Anfang 2019 modernisiert. Der Anbau mit dem Gärkeller wird abgerissen und durch ein neues, transparentes Gebäude ersetzt. Der neue Lager- und Gärkeller wird eine Kapazität von 25000 Hektolitern umfassen. Das Kupfer-Sudwerk will man erhalten, aber mit neuer Technik ausstatten. Die Gärbottiche werden ersetzt.

Parallel gehen die Planungen für die Neu- und Umbauten für Hotellerie und Gastronomie weiter. Reste der Kasematten aus der Festungszeit will Scheidtweiler freilegen und ins Hotel erlebbar integrieren. Hotel und Gastronomie sollen nach jetzigem Stand Ende 2019 eröffnen. Zum Investitionsvolumen sagt Scheidtweiler nur: "Zweistellig."

Zwar wird der 70-Jährige zum 1. Oktober die Leitung der Brauereien im Familienunternehmen an Tochter Dorothee und Mit-Gesellschafter Lionel Berger übergeben. Doch wer den umtriebigen Geschäftsmann kennt, weiß: Die Hände legt er nicht den Schoß. Der gelernte Brauer sagt mit einem Lächeln: "Manchmal fehlt das ,r' in meinem Beruf." Das Bauen und Gestalten liegt ihm eben auch im Blut. Nicht nur in Rastatt. Weitere Hotelprojekte laufen in Heilbronn und auf dem Königstuhl in Heidelberg. Sein Motto: "Dinge tun, von denen andere sagen, das lohnt sich nicht." Da fühlt sich Scheidtweiler in seinem Element: "Wenn man die Gabe hat, etwas Positives zu bewirken, dann sollte man es tun."

Jetzt heißt es aber in Rastatt erst mal vier Tage feiern. 20 Mitarbeiter sind bei den Vorbereitungen involviert; selbst Seniorchefin Andrea Scheidtweiler packt mit an. Startschuss ist morgen um 17 Uhr mit dem Fassanstich. Auch am Montag beginnt der Festbetrieb um 17 Uhr, während am Sonntag und Nationalfeiertag bereits um 11 Uhr zum Frühschoppen gerufen wird. An jedem Tag ist Live-Musik geboten; von Party-Sound bis Blasmusik. Speziell am Montag will man für Oktoberfeststimmung sorgen. Drei Restaurantbetreiber zeichnen für die Speisen verantwortlich. Und weil man auch Familien willkommen heißen will, gibt es einige Spielangebote. Maßkrugstemmen, eine Fotobox, Graffiti zum Mitmachen sollen den Spaßfaktor erhöhen.

Wer sich ganz auf die Braukunst und das Haus Franz konzentrieren will, wird ebenfalls bedient. Die 175-jährige Geschichte der Brauerei wird in Bild und Text nachgezeichnet. Und schließlich gibt's die Braumeister quasi zum Anfassen, wenn sie zum Bierfachsimpeln zur Verfügung stehen.