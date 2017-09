Historische Route in modernem Gewand

Das Thema ist für den Tourismus in der Barockstadt offenbar nicht zu unterschätzen. Wer die Stadt ohne Führung besichtigt, nehme an der Tourist-Info meist die Broschüre zur Historischen Route mit und gehe diese dann ab, erläuterte Stadtmarketingchef Raphael Knoth gestern anlässlich eines Werkstattbesuchs in der Logo-Werbefabrik im Steingerüst. Dort werden derzeit die zehn Stelen sowie die neun Acrylglas-Wandtafeln mit den Infos überzogen, die künftig die Besucher über die Sehenswürdigkeit informieren, vor der sie stehen. Und zwar nicht nur die Erwachsenen, sondern - durch die Einbeziehung von Ludwig, der Stadtmaus - auch Kinder: Ein Alleinstellungsmerkmal, wie gestern betont wurde. "Wir sind überzeugt, dass es gelungen ist, mehr aus der Sache herauszuholen", meinte Knoth im Vergleich zur bisherigen Gestaltung und bezog damit die weiteren Projektbeteiligten mit ein.

Das Design stammt von der Agentur "exakt", die im Februar 2016 den Auftrag des Gemeinderats zur Konzeption der Stelen und Tafeln erhalten hatte. Zwei Meter sind die auf vier Seiten bedruckten Stelen hoch, oben prangt das barocke "R" als Markenlogo der Stadt, darunter ein Übersichtsplan, die Braille-Schrift für Sehbehinderte, die jeweiligen Texte, die Stadtarchivar Oliver Fieg beziehungsweise die Staatlichen Schlösser und Gärten für deren Gebäude bearbeitet haben, dann QR-Codes, die direkt vor Ort per Smartphone oder Tablet auf die Webseite führen (www.historische-route-rastatt. de). Während die Beschriftung selbst ausschließlich auf Deutsch aufgebracht ist, stehen die Infos dort dann auch auf Englisch und Französisch zur Verfügung, wie Agentur-Geschäftsführer Stefan Risché erläuterte. Abgerundet wird das Ganze auf Kinder-Augenhöhe: Dort wird mit Texten des Stadtmaus-Ludwig-Erfinders Hans-Peter Faller das Historische kindgerecht aufgearbeitet, Maria Karipidou hat dafür eigens neue Zeichnungen beigesteuert. Damit sei die Route ideal für Familien, so Faller, der deutschlandweit noch nichts Vergleichbares gefunden habe und aktuell im Oktober die Herausgabe des dritten Ludwig-Buchs plant.

Die neuen Edelstahlstelen werden auf Stahlsockel und Fundament unterhalb der Bodenkante befestigt, was ebenso wie die Beschichtungen der Stelen und Acrylglastafeln vor Vandalismus schützen beziehungsweise Schäden mildern soll, wie Logo-Geschäftsführer Jonas Arvidsson erläutert, dessen 14 Mitarbeiter zählende Firma ebenfalls vor Veränderungen steht. Sie ist quasi auf dem Sprung vom Steingerüst in den Rotacker - für Mitte 2018 ist der Umzug geplant, mit dem man sich vergrößert.

Insgesamt werden rund 40000 Euro in die Erneuerung der Route gesteckt (Sparkasse, Volksbank und Daimler fungieren als Sponsoren). Auf der kommenden "Offerta" will man bereits mit der erneuerten Route werben, Ende Oktober ist eine offizielle Eröffnung geplant.