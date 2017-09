Blues trifft auf badisches "Bla Bla"

(saa) - "Willkommen im Kosmos": Mit diesen Worten begrüßte "Mundartistin" Brigitte Wagner am Donnerstagabend die Zuschauer im Naturfreundehaus. Zusammen mit den Musikern Hans Florian und Helmut May bot sie das Programm mit dem Namen "Blues und Bla Bla 2 - Kosmos". Dabei durchforstete das Trio sowohl sprachlich als auch musikalisch die tiefen Weiten des Weltalls.

Bereits 2014 trat Wagner zusammen mit musikalischer Begleitung unter anderem im Kellertheater auf. Das Konzept von badischem "Gebabbel", untermalt von Blues-Musik, rief schon damals große Begeisterung hervor, weshalb ein zweites Programm entwickelt wurde. Der erste Themenbereich des Abends, über den Wagner mit viel Witz und Charme "babbelte", war der Urknall. Diesen demonstrierte die Autorin spontan mit Hilfe eines Tischfeuerwerks. Nach einem kurzen Ausflug in die Physik zog Wagner die Folgerung: "Aus nix isch ebbes gworde." Durch ihren nüchternen Humor, vereint mit badischem Dialekt, begeisterte sie das Publikum. Die vielen Requisiten, die Wagner zur Verdeutlichung ihres "Gebabbels" nutze, sorgten ebenfalls für viel Gelächter. "Kosmos ist alles oder nichts", betonte sie immer wieder. Um dies zu veranschaulichen, zückte sie eine Tüte mit der Aufschrift "Kosmos Fund-Gugg", in der sich diverse Gegenstände befanden, unter anderem auch eine alte KD-Einkaufstüte. "Ja, auch das ist Kosmos", behauptete sie. In gleicher Weise seien auch Lieder Teil des Weltalls. Immer wieder stimmte die "Mundartistin" zu alten Volksliedern an, wobei sie kräftig von den Zuhörern unterstützt wurde. Wer das Programm vom Publikum aus betrachtete, fühlte sich nicht nur wie ein Zuschauer. Indem Wagner einzelne Personen direkt ansprach, verschwand die Barriere zwischen Künstlerin und Zuschauer, so dass eine vertraute, fast schon familiäre Stimmung im Saal entstand. Gedimmtes Licht und Kerzenschein vollendeten die heimelige Atmosphäre.

Die klangvollen Stücke der beiden Musiker Hans Florian (Gitarre, Gesang) und Helmut May (E-Bass, Akkordeon) unterstrichen die angenehme Stimmung. Mit Liedern wie "Moondance" von Van Morrison oder "Fly me to the Moon" von Frank Sinatra stimmten sie die Zuschauer mit zarten Akustikklängen auf das kosmische Themenfeld ein.

Das Programm "Blues und Bla Bla 2 - Kosmos" sorgte nicht nur bei den meisten Zuschauern für Lachtränen, mit dem Thema Klimawandel regte Wagner auch zum Nachdenken an. Das im Anschluss gespielte Lied "Heimweh (brennend heißer Wüstensand)" von Freddy Quinn animierte zum Gedenken an die schönen alten Zeiten.

Mit einem humorvoll-kritischen Blick machte Wagner aber auch auf regionale Problemfelder aufmerksam. So berichtete sie, wie die Astronauten der internationalen Raumstation nicht nur Donald Trump beim Haare föhnen sehen können, sondern auch die zahlreichen Busse und den kostenlosen Sprudel am Rastatter Bahnhof.

"What a wonderful World" von Luis Armstrong fungierte als Schlusslied des Abends. Es erinnerte das Publikum daran, wie stolz es auf seinen Heimatplaneten Erde sein kann.