Widerstand gegen Schrottverwerter

Kuppenheim - Widerstand hat sich inzwischen gegen die geplante Baumaßnahme der Firma Metallverwertungsgesellschaft Gottenheim (MVG) im Industriegebiet "Lochacker" formiert. Während der Auslegung des immissionsschutzrechtlichen Antrags sind mehrere Stellungnahmen eingegangen, die nun in einem Erörterungstermin am 9. Oktober im Landratsamt behandelt werden.

Laut Umweltamt sind umfangreiche neue Aspekte vorgetragen worden, die zunächst vertiefend geklärt werden müssen. Weitere Erklärungen oder eine Stellungnahme will das Amt wegen des laufenden Verfahrens nicht abgeben. Nach BT-Informationen haben die Stadtwerke Gaggenau und eine Gruppe von Anliegern, die durch das Büro Loscheder Rechtsanwälte vertreten werden, Einwände erhoben.

Wie berichtet, hat die Metallverwertungsgesellschaft Gottenheim im März 2015 das Gelände der ehemaligen Discothek Sonic gekauft. Hintergrund war die Absicht, in der Nähe des Daimler-Presswerks eine Produktionshalle zu errichten, in der Metallschrott zu Paketen gepresst werden soll, um in Schmelzereien wieder in einsatzfähige Rohstoffe umgewandelt zu werden.

Das auf dem Gelände stehende Gebäude der ehemaligen Disco wurde inzwischen in das Eventhaus "Presswerk" umgewandelt und ist erfolgreich in Betrieb. Laut Stadtverwaltung wurde vor dem Kauf mit den Genehmigungsbehörden die Möglichkeit einer Niederlassung erörtert und dies von allen Beteiligten als "grundsätzlich" möglich eingestuft.

In der Sitzung des Technischen Ausschusses am 25. Juli wurde wegen der geplanten Press- und Paketieranlage ein Schallgutachten vorgelegt und wegen der zu errichtenden 6,50 Meter hohen Schallschutzmauer eine Befreiung von Festsetzungen erteilt. Dadurch wurden mehrere Anlieger auf die Planungen aufmerksam und beschäftigten sich mit dem Bauvorhaben. Als Ergebnis präsentieren sie nun ein Schreiben der Werkleitung der Stadtwerke Gaggenau, das zum Inhalt hat, dass sich die geplante Anlage zur zeitweiligen Lagerung, Behandlung und Paketierung in einem Wasserschutzgebiet der Stadtwerke befinde und nach der Rechtsverordnung des Landratsamts vom 17. Februar 1984 nicht genehmigungsfähig ist. Allerdings befürchtet man dort, dass "abgewogen" werden könnte und das Verbot gegebenenfalls aufgehoben oder umgangen wird. Das Anwaltsbüro hat drei weitere Einwendungen vorgelegt. "Ist unser Trinkwasser nicht bereits durch die PFC-Problematik hoch gefährdet, so dass jetzt auch noch mit Öl kontaminierter Metallschrott in einem Wasserschutzgebiet gelagert und behandelt werden darf?", ist dazu die besorgte Aussage eines Anwohners. Laut Stadtwerke ist ihr Kuppenheimer Wasserwerk eines der wenigen Wassergewinnungsgebiete im Großraum Rastatt/Baden-Baden, das noch nicht von der PFC-Problematik betroffen ist. Die MVG wollte auf Anfrage keine Stellungnahme abgeben.