"An die Züge sind wir hier gewöhnt"

Derweil hoffen Anwohner der Havarie-Stelle auf Entschädigung, wie die Nachrichtenagentur dpa gestern berichtete. Ein Rentner spricht von Rissen in der Hauswand, ein Garten ist durch die Baustelle zur Schlamm- und Schotterwüste geworden. Nächtlicher Baustellenlärm und Erschütterungen haben viele um den Schlaf gebracht. "Manchmal hat das Bett gewackelt", berichtet eine 25-jährige Erzieherin aus der Ringstraße direkt neben der Bahnstrecke. Unwohl fühlte sie sich auch, wenn unangemeldet Bauarbeiter durch den Garten spazierten. Die junge Frau und ihre Familie sind froh, wenn der ganze Spuk am Montag endlich vorbei ist.

Die Ringstraße, die seit der Havarie am 12. August im Zuge der Reparaturarbeiten in dem Bereich gesperrt blieb, konnte inzwischen wieder für den Straßenverkehr freigegeben werden. Eine Erleichterung für die unmittelbaren Anwohner, so die Deutsche Bahn. Auf das Unternehmen sind so manche Niederbühler indes nach wie vor nicht gut zu sprechen. Ortsvorsteher Klaus Föry weiß, dass unmittelbare Anwohner seit langem in Kontakt mit der Bahn stehen und Schäden nicht stillschweigend hinnehmen werden. "Da sind noch lange nicht die letzten Worte gesprochen." Ältere Bürger erinnern sich zudem an Hinweise, nach denen der Tunnel einst länger hätte werden sollen. Dann, so die Kritiker, wäre Niederbühl einiges erspart geblieben - und die Tunnelvortriebsmaschine hätte tiefer unter der Rheintalbahn hindurch bohren können, wenn das Portal weiter südlich geplant gewesen wäre, so das Argument. Wie berichtet, hatte die Bohrmaschine zum Zeitpunkt der Havarie nur rund fünf Meter Erde zwischen sich und den Gleisen. Zu den Ursachen des Unglücks macht die Bahn noch keine Angaben.

Da ebenso noch nicht klar ist, in welchem Verfahren der Tunnelbau an dieser Stelle fortgesetzt wird, kehrt an der Baustelle selbst erst mal Ruhe ein. Dass dann ab Montag wieder Bahnen lärmen, stört zum Beispiel die junge Anwohnerin nicht: "An die Züge sind wir hier gewöhnt." Vor dem Personenverkehr sollen ab Mitternacht bereits die Güterzüge rollen, am Sonntag sind Probefahrten geplant (siehe Bericht auf "Blick ins Land").