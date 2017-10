Kater "Jerry": Verfahren wird eingestellt

Laut Christoph Schaust, Strafrichter am Amtsgericht Rastatt, wird eine solche Einstellung im Normalfall nicht eigens begründet. Er verweist auf den Paragrafen 153 der Strafprozessordnung: Dort ist geregelt, dass die Justiz von einer Verfolgung wegen Geringfügigkeit der Schuld absehen kann. "Die allgemeine Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten gebietet es, dass man ein unbekanntes Tier nicht anfasst", erklärt der Richter auf BT-Nachfrage die Beweggründe des Gerichts. Das gelte gerade auch für eine Katze, die bekanntlich ein Raubtier sei, wenn auch ein kleines. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat der Einstellung zugestimmt, bestätigt Pressesprecher Michael Klose. Auch Sylvia Scheunemann ist mit der Einstellung einverstanden.

Wie der Lebensgefährte der geschädigten Parkbesucherin gegenüber dem BT erklärte, zog sich die Frau durch die Verletzung eine Infektion und eine Blutvergiftung zu. Sie erlitt sehr starke Schmerzen und musste operiert werden. Außerdem blieben Narben zurück. Die öffentliche Berichterstattung über den Vorfall, die Leserbriefe und die Kommentare im Internet belasteten sie zusätzlich. Es sei zudem nicht das erste Mal gewesen, dass der Kater einen Menschen verletzt habe. Juristische Schritte behält sich die Geschädigte vor.

Familie Scheunemann bewohnt ein Gebäude im Schlossgarten. Kater "Jerry" war Freigänger und vielen regelmäßigen Parkbesuchern bekannt. Die Familie hatte den Kater nach dem Vorfall auf Anraten ihres Rechtsanwalts nicht mehr ins Freie gelassen und schließlich schweren Herzens, aber freiwillig ins Tierheim gegeben, damit er an neue Besitzer vermittelt werden kann, die ihm ein Leben als Freigänger ermöglichen können. Der Kater befindet sich inzwischen bei einer Familie im Baden-Badener Stadtteil Steinbach. "Dort geht es ihm bestimmt gut", ist sich Vorbesitzerin Scheunemann sicher. In seinem neuen Zuhause habe er ein großes Wiesengrundstück zur Verfügung. Besuchen will sie "Jerry" in Steinbach nicht: "Ich möchte lieber Abstand zu der ganzen Sache gewinnen."

Zeitweise ging in sozialen Medien im Internet das Gerücht um, "Jerry" sei von selbst wieder in den Schlosspark Favorite zurückgekehrt. "Das kann ich mir nicht vorstellen", sagt Scheunemann. Der Kater sei dort jedenfalls nicht wieder aufgetaucht.