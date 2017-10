Lesen und Entdecken im Gartensaal

Die Buchmesse findet zum ersten Mal in Schloss Rastatt statt. Im repräsentativen Gartensaal in der Mitte des Residenzschlosses präsentieren 19 regionale Verlage einer Pressemitteilung der Staatlichen Schlösser und Gärten zufolge ein breites Spektrum: Belletristik und Krimis, historische Romane und Wissenschaftsgeschichte, Künstlereditionen sowie Kinder- und Jugendliteratur. Außerdem ist eine Buchbinderei zu Gast, die zeigt, wie aus einzelnen Seiten ein Buch wird. Magda Ritter, die Leiterin der Schlossverwaltung, freut sich ganz besonders auf die Premiere: "Der weite und luftige Raum des Gartensaals bietet den idealen Rahmen für Literatur und Buchkunst." Das Besondere: Viele der Verlage haben sich auf Ungewöhnliches spezialisiert und bieten Bücher an, die abseits vom Massenmarkt liegen. "Die Buchmesse im Residenzschloss ist eine Einladung, Entdeckungen zu machen", erklärt Magda Ritter.

Für einen abwechslungsreichen Tag im Schloss sollen neben der großen thematischen Vielfalt der ausgestellten Bücher auch Lesungen sorgen:

Gespräche mit Autoren sind möglich

Die Rastatter Buchmesse bietet Gelegenheit, die Autoren kennenzulernen oder zu treffen und mit ihnen in anregende Gespräche zu kommen. An beiden Tagen stehen stündlich Lesungen und Aktionen auf dem Programm - darunter sind auch Termine für Kinder. Die Buchmesse ist an beiden Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet (letzter Einlass 16.30 Uhr). Der Eintritt zur Buchmesse ist frei.

Samstag, 7. Oktober:

11 bis 12 Uhr: Hans Peter Faller liest: "Ludwig die Stadtmaus" - für Kinder ab fünf Jahren.

12 bis 13 Uhr: Achter Verlag. Manni Lorbär liest "MaLo" - eine Detektivpersiflage.

13 bis 14 Uhr: Verlag Hartmut Becker. Horst A. Schenk liest aus "Meine zwei ersten Leben". Es handelt sich um eine authentische Schilderung zu Armut, Flucht, Vertreibung und Neuanfang im Nachkriegsdeutschland.

14 bis 15 Uhr: Ammianus Verlag. Michael Kuhn liest: "Der Geschmack des Weltreichs" - Einführung in die römische Küche".

15 bis 16 Uhr: Wellhöfer Verlag. Hans Henrik von Köller liest aus dem historischen Roman "Jakob der Flößer".

Sonntag, 8. Oktober:

11 bis 12 Uhr: Palmyra Verlag. Georg Stein liest aus den erschienenen Büchern über Bob Dylan aus Anlass der Literaturnobelpreisverleihung.

12 bis 13 Uhr: Edition Pastorplatz. Christine Schrijvers liest "Gestatten: Buddy, Kultuspatz!" - für Kinder ab fünf Jahren.

13 bis 14 Uhr: Silberburg Verlag. Harald Rudolf liest "Dreisamnebel" - ein Baden-Württemberg-Krimi.

14 bis 15 Uhr: Edition Schröck-Schmidt. Wolfgang Schröck-Schmidt liest aus seinem Roman "Der geheimnisvolle Schädel und eine verbotene Liebe".

16 bis 17 Uhr: Weissbooks Verlag. Dieter Bauer liest aus der Erzählung "Die Dame mit den Bernsteinaugen".