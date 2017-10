Stabiles Auer Quartett Au am Rhein (HH) - Ob sich wieder eine Vermählung eingefädelt hat, wird sich noch zeigen. Gewissheit besteht darüber, das mit dem Auer Treffen eine Beziehung gefestigt wurde, die vor 40 Jahren begann. Und die ein paar Ehen hervorgebracht hat. Die erste Begegnung fand 1977 statt, wusste Fred Bauer vom Musikverein Au zu berichten. Er gehört zu jenen, die seit Anfang mitmachen. Die Idee hatte Josef Schmidt, damals Vorsitzender des Musikvereins von Au im Hexental, unweit von Freiburg. Den Initiator rief seine Amtsnachfolgerin Annette Faller in Erinnerung, als sie und ihre Kollegen Timo Schneider (Au an der Iller), Dieter Kast (Au im Murgtal) und Markus Bauer (Au am Rhein) bei einem Gespräch mit der Presse Fragen zur Entstehungsgeschichte und Bedeutung dieser Veranstaltung beantworteten. Das diesjährige Treffen war das 26., hat Kast nachgezählt. Zuerst besuchten sich die Vereine jedes Jahr, 1981 wurde der zweijährige Rhythmus beschlossen. Am Anfang war es eine Sache zwischen den Hexentalern und Au am Rhein, schon bald wurden die Murgtäler aus Weisenbach und die Namensvettern von der Iller (Kreis Neu-Ulm) ins Boot geholt. Seither bilden die vier Musikvereine ein stabiles Quartett, das sich stark verbunden fühlt. Manche nähmen für die Treffen Urlaub, berichtete Schneider. Die Delegation aus Bayrisch-Schwaben umfasste 23 Personen. Ein paar seien krank geworden. Schneider bedauerte die Abwesenden: "Wer nicht dabei sein kann, ärgert sich". Nicht viel anders scheint es bei den Auern aus dem Breisgau zu sein, die mit 35 Teilnehmern anreisten. Einige, die auswärts studierten, habe man auf der Herfahrt "an der Autobahn aufgelesen. Das Auer Treffen verpasst keiner gern", machte Faller klar. Reisetechnisch am einfachsten hatten es die rund 30 Mitglieder der Musikkapelle Au im Murgtal, emotional waren sie mit den anderen gleichauf. In den Anfangszeiten legte man sich auch sportlich ins Zeug, viele Jahre war ein Fußballturnier Usus. Solche Anstrengung wurde durch spaßige Spiele ersetzt. Nach der Ankunft am Samstagmittag und gemeinsamer Mahlzeit wurde, von der Jugendkapelle der Gastgeber mit fetzigen Klängen befördert, mit zünftigen Disziplinen die Feierlust auf Temperatur gebracht. Tuba-Stemmen war eine davon, eine andere das Raten rückwärts abgespielter Blasmusiktitel. Dabei erlebte die Übermacht der Gelbfüßler eine Schmach. Dass ausgerechnet das Badner Lied durch die Zugereisten von der Iller rasend flink identifiziert wurde, während alle anderen noch grübelten, war Verblüffung schlechthin. Auf die neugierige Nachfrage, ob denn die Kenntnis womöglich daher rühre, dass die blau-weißen Musikanten das Badnerlied im Repertoire hätten, kam wie ein Trompetenstoß mit abwehrender Entrüstung die Antwort: "Nein! Wir sind Bayern." Die Heimischen trugen es liberal und vergaben einen Sonderpunkt. Auch sonst konnte nichts das Vergnügen trüben. Nicht einmal der Regen am Samstagabend bot einen Grund, auf den Sternmarsch zur Rheinauhalle zu verzichten. Anschließend wurde im Saal weiter musiziert, am Sonntag setzte sich das Programm mit einem Frühschoppenkonzert am Blaisen fort, an Kapellen war ja kein Mangel. Auch Bürgermeisterin Veronika Laukart gesellte sich dazu. Bei schönem Altweibersommer folgte am Nachmittag mit Bulldoggespannen eine Rundfahrt durch die Gemeinde, inklusive Raststationen. Gelegenheit Freundschaften zu knüpfen und zu vertiefen bestand reichlich. In der Vergangenheit gingen daraus mehrere dauerhafte Beziehungen hervor, vier Damen aus Au an der Iller und ein Herr von dort leben mittlerweile fest liiert in Au am Rhein beziehungsweise Au am Murgtal. "Wir haben halt die schönsten Mädchen und die besten Musiker", wusste Vorstand Schneider die Gründe dafür. Eines dieser Paare konnte das Auer Treffen diesmal nicht miterleben. Es weilte frisch verheiratet in den Flitterwochen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben