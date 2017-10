Franz macht sich auf den Weg zu neuer Größe

Kunden, Pächter, Vereine und Geschäftspartner hätten über Jahrzehnte hinweg an der Geschichte der Brauerei Franz mitgeschrieben, begrüßte Brauerei-Inhaber Wolfgang Scheidtweiler die Gäste zum offiziellen Festakt am Freitagabend, bei dem die Baden-Brass-Band und Pete Tex für musikalische Unterhaltung sorgten. Unter den Gästen war Hans-Walter Janitz, dem der Unternehmer besonders dankte. Der Geschäftsführer des baden-württembergischen Brauerbunds war es, der Scheidtweiler mit dem damaligen Franz-Geschäftsführer und heutigen "Halb-Rentner" Reinhold Fiedler zusammenbrachte, berichtete Scheidtweiler den Gästen im festlich geschmückten Bierzelt. Zu Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch habe er eine besondere Beziehung, bekannte der gelernte Brauer in seiner Begrüßung: Beide stammten aus der Eifel und seien in Rastatt "Reingeschmeckte", die "ganz schön viel bewegen". Die Zusammenarbeit mit der Stadt Rastatt und den Stadträten mache Spaß.

Brauerbund-Boss Janitz blickte in seiner Jubiläumslaudatio auf die kurze Geschichte der Verbindung Brauerei Franz und Familie Scheidtweiler zurück. Im 172. Jahr der Brauerei habe es für das Rastatter Traditionsunternehmen wie für die gesamte deutsche Brauereiwirtschaft nicht rosig ausgesehen. Chef Reinhold Fiedler stand kurz vor der Rente, die Brauerei in Rastatt hätte der Modernisierung bedurft. Für ihn sei der einzige Ansprechpartner Wolfgang Scheidtweiler gewesen, der bereits bewiesen hätte, wie man regionale Hersteller zum Erfolg führen könne. Außerdem habe er die Liebe Scheidtweilers zu alten Gebäuden gekannt. Bei der ersten Fahrt nach Rastatt habe Scheidtweiler angesichts der Franz-Brauereigebäude glänzende Augen bekommen, erzählte Janitz. Nun sei das mittelständische, dem Brauerhandwerk verpflichtete Unternehmen auf einem guten Weg. Immerhin wurde der Bierausstoß in drei Jahren verdoppelt, wie Janitz betonte. So könne es weitergehen, wenn denn genügend Leergut zur Verfügung stünde, spielte Janitz augenzwinkernd auf die Engpässe der Brauerei an.

Dorothee Scheidtweiler, seit heute mit Lionel Berger gemeinsame Geschäftsführerin der Brauerei Franz, hatte zur Expertenrunde auf der Festbühne Gunter Kaufmann, Reinhold Fiedler und OB Pütsch eingeladen. Die Runde plauderte über die Vergangenheit und die Gegenwart der Brauerei. Besonders interessant waren die Schilderungen Kaufmanns, für den das durch den Krieg zerbombte Brauereigelände als Kind ein Abenteuerspielplatz gewesen sei. Der Stadtrat und frühere Landtagsabgeordnete erinnerte auch an die Rolle der Brauer während der 48er-Revolution. Reinhold Fiedler erzählte von der Entwicklung des Brauhauses bis in die Jetztzeit. OB Pütsch erinnerte an die Ungewissheit, die zunächst herrschte, als die Stiftung von Herbert Uhl beschloss, die Brauerei aus der Stiftung zu lösen. Was würde mit dem Brauhaus, was mit dem Gelände geschehen, würde Rastatt die zweite große Brauerei verlieren? Dann sei Wolfgang Scheidtweiler auf den Plan getreten. Er habe sofort ein gutes Gefühl gehabt, so Pütsch. Die Entwicklung habe ihn bestätigt. Dorothee Scheidtweiler schließlich betonte, dass es für ihre Familie eine große Ehre sei, die Brauerei Franz weiterführen zu dürfen. "Wir geben uns Mühe", schloss sie die Runde.

Seit Samstag strömen die Besucher ins Festzelt, das am Samstagabend so voll war, dass zeitweise kein Einlass mehr gewährt werden konnte. Heute beginnt das Fest um 17 Uhr; ab 20 Uhr werde die Feuerwehrkapelle Sulzfeld das Festzelt rocken, verspricht Scheidtweiler. Morgen gibt es ab 11 Uhr einen Frühschoppen, abends klingt das Fest ab 19 mit dem Fanfarenzug Iffezheim aus.