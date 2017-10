Neustart mit hoher Auslastung

Am Montag sei zunächst noch mit einzelnen Ausfällen im Fernverkehr zu rechnen gewesen, doch der Verkehr laufe reibungslos auf dieser wichtigen Nord-Süd-Verbindung, heißt es (auflaufende Verspätungen hatten laut Bahn nichts mit dem Betriebsstart zu tun). Rund sieben Wochen war sie aufgrund der Havarie in der Tunnelbaustelle unter den Gleisen am 12. August gesperrt - nun verkehren die Züge wieder planmäßig, der Güterverkehr kam mit hoher Auslastung zurück. Bereits anderthalb Stunden nach Betriebsstart waren 15 Güterzüge übers Gleis gerattert, die Verkehrsunternehmen haben an Spitzentagen bereits wieder fast 180 Güterzüge angemeldet.

"Die mehrwöchige Sperrung war eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten, die wir vor allem durch die engagierte Zusammenarbeit gut gemeistert haben. Unseren Kunden möchten wir ausdrücklich für ihr Verständnis und ihre Geduld danken", betonte Sven Hantel, Konzernbevollmächtigter für Baden-Württemberg.

Zwischen Karlsruhe und Baden-Baden sind täglich bis zu 30000 Reisende unterwegs, die während der Sperrung in Busse umsteigen mussten und damit rund eine Stunde länger brauchten; insgesamt fuhren die Busse jeden Tag bis zu 450 Mal zwischen Rastatt und Baden-Baden und zurück, so die Bahn-Bilanz. In Rastatt halfen 60 zusätzliche Mitarbeiter beim Umsteigen und verteilten neben Wasser auch 400000 Reisegutscheine im Wert von je zehn Euro; zudem wurden Kulanzregelungen für DB- und AVG-Kunden getroffen (wir berichteten). Mit Ende der Ausnahmesituation kehrt nun der Alltag zurück im Rastatter Bahnhof; zusätzliches Personal, das gestern und am Montag noch vor Ort war, sowie die Fernzugeinstiegshilfen gehören dann der Vergangenheit an. Am Montagmorgen waren drei ICEs noch in Rastatt gestartet, damit endete die kurze Ära des ICE-Halts in der Barockstadt. Sie hatte indes vor Augen geführt, wie dringend ein barrierefreier Umbau des Bahnhofs ist: Vergangene Woche wurde bekanntgegeben, dass die umfassende Modernisierung kommen soll.

Laut Plan nimmt die AVG ihren kompletten Stadtbahnbetrieb heute auf, S7 und S71 verkehren somit wieder regulär. So lange wurde noch der Ersatzverkehr mit Bussen aufrechterhalten. Weitgehend normalisiert hat sich unterdessen auch die Situation am Bahnhof Baden-Baden: Servicemitarbeiter waren am Montag bereits eher damit beschäftigt, über die geänderte Wagenreihung beim ICE nach Basel zu informieren als über den Schienenersatzverkehr. "Es ist Brückentag, und die meisten Leute, die Richtung Karlsruhe wollen, nehmen einfach den Regionalexpress", sagte einer der Mitarbeiter am Bahnhof.

Mit Ende des Ersatzverkehrs wird heute die Landesstraße 77 zwischen der Rastatter Kernstadt und Niederbühl bis voraussichtlich Ende des Monats gesperrt. Wie schon bei der Durchfahrt der Tunnelvortriebsmaschine "Wilhelmine" in der Oströhre muss für deren Pendant "Sibylla Augusta", die die Weströhre gräbt, wegen der geringen Überdeckung Erde aufgeschüttet werden. Wann und wie es mit dem Tunnelbau anschließend auf den restlichen Metern weitergeht, ist noch unklar. Sensoren und Messeinrichtungen überwachen rund um die Uhr die Lage der Gleise über der Röhre.

Während sich die Fertigstellung des Tunnels laut Bahn abhängig vom gewählten Bauverfahren um bis zu zwei Jahre verzögert, waren die Arbeiten zur Wiederherstellung der Strecke reibungslos verlaufen und fünf Tage schneller fertig als zunächst geplant. Allein für die Betonplatten unter den Gleisen wurden rund 540 Tonnen Bewehrungsstahl und 3000 Tonnen Beton verarbeitet (siehe auch: Zum Thema).