Siegerkürbis bringt 71,5 Kilo auf die Waage Von Helmut Heck Elchesheim-Illingen - Haushohe Sonnenblumen und Kürbisse, die zu schwer zum Tragen sind, veranschaulichten beim Erntedankfest des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) mit anderen Erzeugnissen der Natur den Sinn der Veranstaltung. Die Feier begann, wie es beim Erntedank seit jeher der Brauch ist, mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Klaus Dörner im mit Früchten dekorierten Bürgerhaus hielt. Der Heiligen Messe folgte die leibliche Stärkung in Form eines Mittagessens, das rege Nachfrage fand. Der Nachmittag wurde als gemütlicher Kaffeeplausch gestaltet und von Erwin Kleinbub (Akkordeon) und Günter Walz (Gitarre) musikalisch verschönert. Im Rahmen dieses Beisammenseins wurden vom Vorsitzenden Thomas Pfaff die Gewinner von zwei öffentlichen Wettbewerben geehrt. Zum ersten Mal wurde der größte Kürbis gekürt. Wie sich am Rande der Preisverleihung herausstellte, gelangten gar nicht alle Kandidaten bis zur Waage, weil manche Besitzer angesichts von Prachtexemplaren der Konkurrenz die eigenen Gewächse ungewogen gleich wieder im Auto verstauten. Der schwerste Kaventsmann von einem Kürbis zeigte 71,5 Kilogramm, eingeliefert von Roland Gressel, der damit den Siegpreis einheimste. Der zweite Platz gebührte Arinia Lohner, die einen 60,5 Kilo schweren Brocken geerntet hatte. Auf den dritten Platz schaffte es mit 46 Kilo ein Kürbis von Hannah Deck. Während die dicken Früchte im Bürgerhaus leibhaftig begutachtet werden konnten, gab es von den Sonnenblumen, um die es im zweiten Wettbewerb ging, nur Fotos. Sie waren aber von Pfaff und seinem Stellvertreter Raimund Heck jeweils an Ort und Stelle akribisch vermessen worden. Die größte Schönheit hätte gerade noch in den Saal gepasst, sie erreichte sagenhafte 4,28 Meter. Der Besitzer und Sieger war Gabriel Sobotzik. Gut einen halben Meter darunter wuchs die Blume von Emilie Silkin mit exakt 3,71 Metern auf den zweiten Platz. Rang drei erreichte mit 3,57 Metern eine von Emma Kleinbub gepflegte Sonnenblüte. Bei der separaten Wertung der im Topf gezogenen Sonnenblumen hatte Benno Armbruster mit 3,52 Metern das Siegerexemplar vorzuweisen. Zweiter wurde Vincent Hübenthal mit 3,51 Metern, Dritte Emily Baumann mit 2,55 Metern. Das Schlusslicht auf dem sechsten Platz brachte es immerhin auf 1,40 Meter. Bei dem Freilandwettbewerb, an dem sich 17 Kinder beteiligt hatten, wies auch die kleinste Sonnenblumer noch die stolze Höhe von 2,70 Metern auf. Die Sonnenblumenaktion wird alljährlich mit der Verteilung von Samentütchen unter Vorschulkindern und Erstklässlern durchgeführt. Sie findet stets gute Resonanz und wirft für die kleinen Hobbygärtner Erträge in Form von Sachpreisen ab, Honig zum Beispiel und Einkaufsgutscheine für das örtliche Kaufhaus oder ein Vogelhäuschen. Der OGV sieht sich dem Naturschutz und Landschaftserhalt verpflichtet. Beim Erntedankfest kam dies auf mehrere Weisen zum Ausdruck. Es gab Informationen über die Honigerzeugung, alte Apfel- und Birnensorten waren ausgestellt und es wurden feste und flüssige Endprodukte aus eigener Herstellung verkauft. Ein Film vermittelte einen Einblick in die örtliche Kelter, die der Verein übernommen hat, eine Arbeit, die dem Erhalt von Streuobstwiesen dient.

