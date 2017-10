Plädoyer für Dankbarkeit, Freiheit und Respekt

(ema) - Der 3. Oktober ist kein kirchlicher Feiertag. Das, was Wolfgang Huber gestern in der voll besetzten Badner Halle den Zuhörern ins Stammbuch schrieb, hatte gleichwohl das Zeug zu einer gehaltvollen Predigt. Bei der Matinee zum Nationalfeiertag formulierte der Landesbischof a.D. förmlich einen Leitfaden für ein gedeihliches Zusammenleben. Das waren nicht nur Worte für den Kopf. "Sie haben vielen aus dem Herzen gesprochen", bekannte OB Hans Jürgen Pütsch am Ende der Festrede.

Der Theologe widmete sich den Werten, die eine Gesellschaft brauche. Da gibt's natürlich viele; und Huber pickte sich drei heraus - aus gutem Grund: Dankbarkeit, Freiheit, Respekt. Dem früheren Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche in Deutschland war anzumerken, dass ihm die stark verbreitete Miesepetrigkeit nicht behagt. "Dieser Tag ist Anlass zur Dankbarkeit, und an ihr fehlt es in unserer Gesellschaft an vielen Ecken", erinnerte Huber daran, wie die friedliche Revolution in der DDR zur größten historischen Wende in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs führte. Er rief dazu auf, wachsam zu bleiben und interessiert an den verschiedenen Lebensläufen. Überhaupt die Kommunikation, um Werte leben. Ohne das Wort AfD einmal in den Mund zu nehmen, rügte Huber eine Einstellung, die er als die "Verweigerung der Motivation für die Zukunft" bezeichnete, und appellierte: "Hören Sie nicht auf, mit denen zu reden, die den Rattenfängern nachlaufen."

Dass Huber sich dem Wert der Freiheit widmete, passte trefflich zum Ort des Geschehens. Noch am Morgen stattete er der Erinnerungsstätte im Schloss einen Besuch ab, eine Einrichtung, auf die Rastatt "stolz" sein könne: "Es gibt keinen besseren Ort, um über die Freiheit nachzudenken." Huber warnte davor, sie als selbstverständlich gegeben anzusehen. Freiheit müsse verantwortet werden: "Man muss sich für sie einsetzen, damit sie unser Leben auf Dauer bestimmen kann." Beim Stichwort Verantwortung schlug der Theologe auch den Bogen zur praktischen Politik in der Flüchtlingsfrage. Er forderte ein Konzept, das politisches Asyl und geplante Zuwanderung klar voneinander unterscheide sowie Fairness bei der Verteilung der Flüchtlinge in Europa anstrebe. Gleichzeitig müsse für Flüchtlinge unter dem Dach des Rechtsstaats gelten, die Freiheit zu bejahen und mitzugestalten. Hubers Kurzformel dafür, mit der er sich auch Kritik eingehandelt hat: "Klarheit und gute Nachbarschaft."

Den breitesten Raum seiner Rede nahm der Respekt ein, der für Huber immer wichtiger wird. Prominente Beispiele verbaler Entgleisungen hatte er genug parat, und der Bischof machte deutlich, dass dieser Respekt in der Geschichte seine Zeit brauchte, bis sich das Bewusstsein durchsetzte, dass nicht nur Würdenträger oder Männer Anspruch auf wohlwollende Achtung haben. Und dann kam er, der Name, der in der Rede eines Bischofs in diesem Jahr nicht fehlen darf. Huber zitierte das Verständnis von Respekt bei Martin Luther: Jeder habe einen Beruf: "einen Auftrag Gottes zum Dienst am Nächsten".

Eine Haltung, die nach Überzeugung Hubers dem Zusammenhalt dient - im Kleinen wie im Großen. Dabei sei es immer wieder entscheidend, "dass unsere Hoffnung größer ist als unsere Angst."

Da sprach einer, dessen Herz bei aller akademischen Aura noch jubeln kann - auch deshalb, weil er dem Vocalensemble Rastatt dankbar lauschen konnte, wie Huber bekannte. Dirigent Holger Speck und sein Kammerchor hatten Noten von Telemann und Bach mitgebracht. "Ein feste Burg ist unser Gott" (Huber: die "protestantische Marseillaise") durfte nicht fehlen. Und die Motette "Singet dem Herrn ein neues Lied" dürfte die Bewusstseinsbildung an diesem Tag noch beflügelt haben.