In einem Meer aus Blüten und Gehölzen Rastatt (ar) - Ein Meer aus Blüten und Gehölzen begrüßte die Besucher am Sonntag im Foyer der Ottersdorfer Festhalle. Denn es wurde Geburtstag gefeiert: der 80. des Obst- und Gartenbauvereins und der 20. des Obstlehrpfads. Zahlreiche Gratulanten aus Ottersdorf, aus den umliegenden Gemeinden bis ins Murgtal und aus dem Elsass waren gekommen und überrascht über die fast 100 ausgestellten Apfel- und Birnensorten. Mehr als 30 Mitglieder des Vereins hatten sich seit Wochen auf die Obstausstellung und den Gartenmarkt vorbereitet, der das letzte Mal zum 75-jährigen Jubiläum stattfand. "Wir machen nicht immer was, aber wenn wir was machen, dann ist das was richtiges", sagte Francis Moog, seit 25 Jahren Vorsitzender des Ottersdorfer Obst- und Gartenbauvereins. Er und seine Frau Christel hatten seit vielen Tagen ein Auge auf die zusammengetragenen Apfel- und Birnensorten, damit die Früchte bis zur Obstausstellung halten. Auf einem mehrere Meter langen Tisch in der von Petra Müller mit Herbstblumen geschmückten Halle lagen die vielen Äpfel und Birnen - die "wilde Eierbirne", die "Stuttgarter Geißhirtle", die "Pastorenbirne", der knallrote "Jacobia-Apfel", der "Prinzenapfel", der "Maienapfel", der nordelsässische Nationalapfel "Weiling" und viele andere Sorten mit teilweise originellen Namen. "Das ist die Zuckerbirne Montlucon aus dem Elsass", sagte Moog, zeigte eine große Birne und daneben eine kleinere. "Und das ist die erste Veredelung dieser Birne, die in Ottersdorf wuchs", so Moog. Wie sehr die große Familie des Vereins Tradition in Ehren hält, zeigte sich auch an den aufgehängten Bauernregeln, einst zum 50-jährigen Vereinsjubiläum von Stefan Lott mit Hand geschrieben und nun die Festhalle zierend. Musikalisch umrahmt zum Frühschoppen wurde die Obstausstellung vom Musikverein Ottersdorf unter Leitung von Armin Kraus. Eine ganze Schar an kleinen und großen, runden und eckigen Körben machte auf sich aufmerksam. Mitgebracht hatte sie Korbflechter Edgar Hempfling aus Alpirsbach. "Korbmacher sind heute nicht mehr so gefragt, es gibt auch nicht mehr viele", sagte Hempfling, der in Ottersdorf dennoch ein gutes Geschäft machen konnte, denn Körbe werden im ländlichen Raum immer noch für verschiedene Zwecke genutzt. Und auch die Kinder hatten ihre Freude, denn sie durften von Hempfling bereits vorgeflochtene Körbe zu Ende flechten und mit nach Hause nehmen. Und vielleicht landen ja im kommenden Jahr die kleinen scharfen, roten Peperoni in den Körben, welche die Erwachsenen gepflanzt haben. "Die Chilisamen sind gut angekommen", sagte Ramona Schmid, die mit ihrem Mann Peter aus der Pfalz gekommen war und 30 verschiedene Chilisorten vorstellte. "Das ist nur ein kleiner Teil unserer über 100 Sorten und der weltweit mehr als 3000 Arten", erklärte die Fachfrau lächelnd. Es gab Infos über Kräuter, Olivenöl, Biodünger, Pflanzen und Saftpressen. "Hmm, der schmeckt aber lecker, besser als der gekaufte, so richtig nach Apfel", sagte der achtjährige Jonas aus Ottersdorf, der einen Becher frisch gepressten Apfelsaft in den Händen hielt. Sechs Zentner Äpfel haben die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins in Ottersdorf aufgelesen, um daraus wie in alten Zeiten in der Handtrotte den köstlichen Saft zu pressen.

