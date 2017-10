Dorfstraße als Dreh- und Angelpunkt

Rastatt - Wie könnte es anders sein: Die Modernisierung und Umgestaltung der Dorfstraße, ein seit vielen Jahren schwelender Dauerbrenner, ist das Top-Thema in Wintersdorf, wenn es um die weitere Dorfentwicklung geht. Zeitnah sollen zudem neue Wohnbauflächen im kleinsten Rastatter Riedstadtteil entstehen. Daneben steht eine Reihe kleinerer Maßnahmen auf der Wunschliste.

Die Analyse im Dorfentwicklungskonzept zeigt auf: Geht man nun endlich die Dorfstraße an - von der Stadt als "Straßenbaumaßnahme mit Priorität" eingestuft -, dann schlägt man mehrere Fliegen mit einer Klappe, denn nicht wenige Themen sind mit der den Ort durchziehenden Straße verwoben. Als Schwächen bestimmte Zustände würde man beseitigen oder lindern: die hohe Verkehrsbelastung und fehlende Verkehrssicherheit am südlichen Ortseingang; Risiken würde man minimieren: fehlende Querungsmöglichkeiten in der Dorfstraße, schlecht einsehbare Kreuzungen. Konkret soll zeitnah in einem ersten Abschnitt der Bereich Dorfplatz/Forellenstraße angegangen werden, so wünscht es auch der Ortschaftsrat. Bei der Neugestaltung sei auf einen barrierefreien Ausbau der Gehwege und Übergänge zu achten, gerade auch zum Otto-Stegmüller-Weg hin; generell gelte es, die Verkehrssicherheit vor allem für Fußgänger und Radfahrer zu erhöhen (besonders an der Eisenbahnunterführung im Süden). Auf der ganzen Länge der Dorfstraße soll der Querschnitt der Fahrbahn verringert und die Straße durch Baumstandorte und Stellplätze neu gegliedert werden; zusammen mit einer optischen Verbindung einzelner Bereiche (zum Beispiel zwischen Dorfplatz und Bücherstube) erhofft man sich dadurch, den Verkehr zu verlangsamen.

Den Bürgern wichtig, das wurde im Entstehungsprozess des Dorfentwicklungskonzepts klar bestätigt, ist zudem die Schaffung neuer Wohnbaugebiete. Potenzial dafür ist vorhanden, etwa im Gebiet "Krautstücker". Dafür soll ab diesem Herbst ein Bebauungsplan aufgestellt werden. "Die Bürger von Wintersdorf leben gerne in ihrem Ort und wollen dort auch alt werden", wird festgestellt. Um die Zukunft des Orts als liebens- und lebenswerte Gemeinde zu erhalten, müsse verhindert werden, dass junge Familien, die keinen Bauplatz bekommen, abwandern. Denn sonst, so die Befürchtung, wäre eine Abwärtsspirale damit verbunden, weil ohne die jungen Familien dann auch das Angebot an infrastrukturellen Angeboten weiter zurückgefahren werden müsste.

Als Stärke des Dorfs wird zudem der Seegarten mit seiner Bühne aufgelistet. Unter den kleineren Maßnahmen im Entwicklungskonzept findet auch das seine Berücksichtigung: Lagerräume für Vereine sollen dort geschaffen werden, nach dem Beispiel des Plittersdorfer Festplatzes. Die Kunstwiese, zwei Badeseen, die landschaftliche Einbettung des Orts, das Gewerbegebiet Mittleres Hardtspiel sowie ortsbildprägende, denkmalgeschützte Gebäude werden als weitere Stärken Wintersdorfs genannt. Als Schwächen stehen dem unter anderem der Modernisierungsbedarf einiger Gebäude im alten Ortskern und beengte bauliche Situationen entgegen. Ein Risiko in der weiteren Entwicklung - der Wegfall der Schulnutzung im Ort - wird im vorliegenden Konzept zugleich als Chance benannt: Das Gebäude der ehemaligen Haupt- und später Werkrealschule im Ried berge großes Umnutzungspotenzial. Zunächst, ab August 2018, wird es voraussichtlich zwei Jahre lang als Ausweichquartier für die Rastatter Hans-Thoma-Grundschüler benötigt, wenn deren Gebäude abgerissen und neu errichtet wird. Anschließend könnte das Gebäude als "multifunktionales Zentrum" genutzt werden, beispielsweise eine Tagungsstätte für Senioren aufnehmen - und die Ortsverwaltung. Denkbar wäre dann, das derzeitige Rat- in ein Wohnhaus zu verwandeln. Noch ist das Zukunftsmusik. Schon jetzt auf der Wunschliste steht jedoch, im Bereich der früheren Hauptschule die Barrierefreiheit an Straße und Bushaltestelle herzustellen.