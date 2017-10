Ein Fenster ins Mittelalter wird geöffnet Von Sebastian Linkenheil Rastatt - Im Erdboden unter dem Hatz-Areal, wo derzeit ein neues Stadtquartier entsteht, schlummern Zeugnisse aus Rastatts Vergangenheit. Möglicherweise sogar solche, die Aufschlüsse über das Rastatt des Mittelalters zulassen. Das Landesamt für Denkmalpflege will die historischen Siedlungsspuren mit einer Rettungsgrabung dokumentieren und archivieren. Danach können die Funde beseitigt und das Areal bebaut werden, so Katja Lumpp, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart, bei dem das Landesamt angesiedelt ist. Sollten Strukturen von außerordentlicher nationaler Bedeutung zum Vorschein kommen, wovon aber nicht auszugehen sei, müssten diese erhalten werden und in die bisherige Planung eingebunden werden. Die Kosten für Voruntersuchung und Rettungsgrabung muss der Investor tragen, der für diese Arbeiten ausreichend Zeit eingeräumt habe. Der Gemeinderat hat Ende September den Bebauungsplan für das 7500 Quadratmeter große Gelände beschlossen (wir berichteten). Von der einstigen Brauerei ist schon jetzt nichts mehr übrig. Bis 2019 sollen etwa 70 Wohnungen, eine Pflegeeinrichtung, Tiefgarage und Geschäfte entstehen. Bei der Offenlage der Pläne hatte das Landesamt für Denkmalpflege bereits darauf hingewiesen, dass schon in der Zeit der barocken Umgestaltung Rastatts durch Markgraf Ludwig Wilhelm und seinen Baumeister Domenico Egidio Rossi um 1700 ältere Gebäude abgerissen wurden. Über dieses mittelalterliche Rastatt (erstmals um 1100 erwähnt) lägen indes noch keine Erkenntnisse vor. Im Untergrund des Hatz-Areals sei sowohl mit barocken also auch mit mittelalterlichen Siedlungsstrukturen zu rechnen. Auf Nachfrage des Badischen Tagblatts schätzt das Landesamt dies sogar als "sehr wahrscheinlich" ein und benennt vier potenzielle Fundstellen, wo Spuren teilweise sogar jetzt schon zu sehen sind. Bei der Rettungsgrabung könnten weitere Mauerreste zum Vorschein kommen; im Fall der älteren Siedlungsspuren aus Holz könnte es sich auch lediglich um Erdverfärbungen und Gruben handeln. Das Landesamt verspricht sich Erkenntnisse über die Entstehung der Siedlung Rastatt beziehungsweise Rasteten, wie der frühere Name lautete. Die Endung "-steten" lasse auf eine Gründung im siebten Jahrhundert schließen. "Rastatt muss als Stapelplatz auch im Mittelalter durchaus Bedeutung gehabt haben", so die Pressestelle des RP Stuttgart auf BT-Anfrage. Es sei daher mit ausdifferenzierten Siedlungsarealen zu rechnen. Offene Fragen seien zum Beispiel, wo diese lagen, welche Ausdehnung und welche Funktion sie hatten. In nahezu jeder größeren Stadt gebe es archäologische Aufschlüsse zur Vorgängerbesiedlung. Das Ungewöhnliche an Rastatt sei, dass durch die planmäßige Stadtneukonzeption der Barockzeit nur noch geringste Anhaltspunkte existieren, die auf noch erhaltene ältere Siedlungsstrukturen schließen lassen. Mit der Stadtgründung von 1700 sei "Tabula rasa" gemacht und nahezu jede Anbindung an die ältere Siedlung ausgelöscht worden. Jeder archäologische Einblick in den Untergrund könne ein Fenster in eine unbekannte mittelalterliche Siedlungsstruktur öffnen. Hinzu kommen dürfte noch die Zerstörung des Marktfleckens während des Pfälzischen Erbfolgekriegs 1689. Die einzige heute bekannte authentische Darstellung des mittelalterlichen Rastatt ist der sogenannte Hirsch-Plan von 1699. Er war 2005 bei einer Sonderausstellung im Stadtmuseum zu sehen und zeigt im Bereich des heutigen Hatz-Areals nur dürftige Alt-Bebauung, vor allem entlang der heutigen Herrenstraße. Vor der Rettungsgrabung soll es archäologische Voruntersuchungen geben. Eine Ortsbegehung mit einem Vertreter des Landesamts hat bereits stattgefunden. Dabei wurden auch bis zu sieben Meter tiefe Brauereikeller besichtigt. Dort seien keine archäologischen Strukturen mehr zu erwarten.

