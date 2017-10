Verein(t) gegen Lärm und Abgase

Der Verein will sich nach eigenen Angaben im Stadtteil um eine nachhaltige Verbesserung der Lärm- und Abgassituation bemühen, die sich seit der Inbetriebnahme des Autobahnanschlusses Rastatt Süd "unzumutbar verschlechtert hat".

Seit drei Jahren setzen sich fünf Gründungsmitglieder für Lärmschutzmaßnahmen ein. "Jetzt", so Sutter, "ist der richtige Zeitpunkt, die Aktivitäten weiter in die Breite zu tragen. Auch vor dem Hintergrund, dass aktuell mehrere Infrastrukturplanungen diskutiert werden, die zu einer Verkehrszunahme im Münchfeld führen werden, ist es sinnvoll, dass sich die Anwohner in dem Verein zusammenschließen."

So will Daimler sein Werk in Rastatt bis 2021 im Zeichen der Elektromobilität erweitern. Eine mögliche Erweiterungsfläche sieht das Unternehmen südlich des Standorts im Rastatter Bruch. "Ein Umstand, der zu mehr Verkehr auf der Badener Straße in Münchfeld und Siedlung führen wird", ist sich Sutter sicher. "Dies sehen wir mit großer Sorge, da bereits heute die Lärm- und Abgassituation die Nerven und die Gesundheit der Anwohner unzumutbar strapaziert", so Vorstandsvize Thomas Kehrer. Auch die Planfeststellung zum neuen Autobahnanschluss Baden-Airpark ist für die Anwohner der Badener Straße nicht ohne Belang, haben sich dort doch mehrere Logistiker angesiedelt, die nach Kenntnis des Vereins Verkehrsbeziehungen zum Rastatter Benz-Werk haben. Der Lieferverkehr könnte dann ebenfalls durchs Münchfeld rollen. Schon heute sind laut BI an vielen Gebäuden die gesetzlich zugelassenen Grenzwerte deutlich überschritten. "Eine weitere Erhöhung der Lärmpegel ist nicht hinnehmbar", so Sutter und Kehrer.

Die Mitglieder des Vereins sind sich einig, dass unabhängig von der Werkserweiterung der schnelle Bau der "Querspange" von der B 3 neu zur L75 (frühere B36) kommen muss, um das Münchfeld und die Siedlung vom Durchgangsverkehr zu entlasten.

www.bi-laermschutz-b3.de