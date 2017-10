Alte Gedankenspiele neu belebt

Im Oktober 2014 ging der Rathauschef mit der Idee an die Öffentlichkeit, in diesem Haus Flüchtlinge unterzubringen. 30 bis 40 Asylbewerber wohnten dort bereits in den 1990er Jahren. Im Erdgeschoss befand sich eine Arztpraxis, doch seit Ende der 90er Jahre steht diese leer. Im Obergeschoss gibt es zwei Wohnungen, in denen die Gemeinde Obdachlose oder sozial schwache Mieter untergebracht hat.

Doch dann machte das Gasthaus "Adler" zu und somit bot sich neuer und zunächst ausreichender Wohnraum in der Ortsmitte an. Das Landratsamt Rastatt hatte dort rund 30 Flüchtlinge im Rahmen der Erstunterbringung einquartiert, nun hat die Behörde das Gebäude an die Gemeinde Bischweier untervermietet, die dort nun 19 Personen in der Anschlussunterbringung hat. Im Rahmen des Familiennachzugs kommen in diesem Jahr noch drei Personen hinzu, berichtet Wein.

Gegenüber in der ehemaligen Metzgerei in der Bahnhofstraße 9 wohnen aktuell zwölf Flüchtlinge. Wenn der Umbau abgeschlossen ist, dann sollen dort noch sechs bis acht weitere Asylbewerber untergebracht werden.

Als eine weitere Möglichkeit zur Flüchtlingsunterbringung war das Sparkassengebäude in der Bahnhofstraße 13 auch eine Zeit lang im Gespräch. Die Sparkasse hatte Interesse bekundet, ihre Filiale ins Erdgeschoss in der Bahnhofstraße 19 zu verlegen.

Im Dezember 2015 hatte der Gemeinderat beschlossen, das Gebäude in der Bahnhofstraße 19 an einen Investor aus Baden-Baden zu verkaufen, der es den Zielen des Entwicklungskonzepts "Bischweier 2020" entsprechend in ein Wohn- und Geschäftshaus umwandeln sollte. Doch der Investor konnte das Vorhaben nicht realisieren und somit bleibt das Kreditinstitut nun am alten Standort, ein Privatinvestor habe inzwischen das Haus in der Bahnhofstraße 13 gekauft und lasse es sanieren, erläutert der Bürgermeister.

Im nächsten Jahr muss Bischweier voraussichtlich zwölf weitere Flüchtlinge aufnehmen: "Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum", begründet Wein seine Idee, warum das prägnante Gebäude gegenüber dem Rathaus nun doch wieder für Asylbewerber genutzt werden soll. Hierüber möchte der Bürgermeister in einer der nächsten Sitzungen mit dem Gemeinderat sprechen.