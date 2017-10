Klimapartnerschaft: "Könnten sofort loslegen"

Rastatt - Bei den Naturfreunden hat man die Hoffnung auf eine Klimapartnerschaft der Stadt Rastatt mit Saint Louis im Senegal noch nicht aufgegeben. Dass diesen Sommer vonseiten der CDU im Rastatter Gemeinderat die Idee eines Kinderklimagipfels ins Spiel gebracht wurde, ließ jedenfalls nicht nur OB Hans Jürgen Pütsch aufhorchen. Vor zwei Jahren hatte der Gemeinderat die Fortsetzung des Projekts mit nur einer Stimme Mehrheit abgelehnt. "Die Pläne liegen aber fertig in der Schublade", sagte Naturfreunde-Vorsitzende Uschi Böss-Walter gestern in einem Pressegespräch, "wir könnten sofort loslegen."

Dabei sind die Naturfreunde selbst längst mittendrin in der Zusammenarbeit - jedenfalls auf zivilgesellschaftlicher Ebene, bauen sie doch schon seit 2009 an einer Nord-Süd-Partnerschaft mit befreundeten Organisationen in Saint Louis. Ziel ist dabei die Unterstützung der Bevölkerung im Bereich Naturschutz und Umweltbildung sowie gegen Armut und Folgen des Klimawandels. Und viele Rastatter helfen mit ihren Spenden mit. Zum Beispiel beim Bau eines Kinderhorts und eines Ausbildungszentrums für Junge Frauen, das nächstes Frühjahr fertig werden soll. Die Naturfreunde verstehen ihr Engagement auch ausdrücklich als Beitrag zur Bekämpfung der Fluchtursachen vor Ort. Als unglaubliche Ungerechtigkeit empfindet es Böss-Walter, dass die Schuld am Klimawandel zu einem großen Teil bei den westlichen Industriestaaten liege, die Afrikaner aber am meisten unter den Folgen leiden müssten.

Im Augenblick haben die Naturfreunde Besuch aus dem Senegal. Mamadou Mbodji ist Vizepräsident der Naturfreunde International, dem weltumspannenden Netz der Naturfreunde, und der senegalesischen Naturfreunde (ASAN). Ferner steht er dem afrikanischen Naturfreundenetz vor. Auf seiner Vortragstour durch Deutschland ist das Naturfreundehaus in Rastatt nicht zum ersten Mal sein Quartier - und eine Photovoltaikanlage, wie sie dort auf dem Dach Strom aus Sonnenlicht gewinnt, das wäre auch sein Traum für das einzige Naturfreundehaus in Afrika in Dakar.

Dieser Wunsch ist symptomatisch für die Ziele, die die Naturfreunde in Afrika genauso verfolgen wie in Europa: Global denken, lokal handeln. Mit vermeintlich kleinen Schritten letztendlich den Anstoß zu großen Verbesserungen geben. So haben die internationalen Naturfreunde für 2017 und 2018 die Küstenregion Senegal und Gambia zur "Landschaft des Jahres" ausgerufen, erklärt Mbodji. In den Jahren 2013 und 2014 hatte beispielsweise der Oberrhein diesen Titel getragen. Positive Entwicklungen, aber auch Probleme der jeweiligen Region werden dann speziell in den Fokus genommen, die Arbeit zwischen Kommunen, Verwaltung, Politik, Verbänden und anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen forciert und exemplarische Projekte umgesetzt.

Im Fall von Senegal und Gambia will Mbodji zum Beispiel den nachhaltigen Tourismus jenseits vom Strandurlaub fördern. Wie er berichtet, bedeute der klassische Tourismus für sein Land hohen Wasserverbrauch und die Einfuhr von Konsumgütern hauptsächlich aus Europa. Nachhaltiger Tourismus indes solle die heimische Wirtschaft stärken, ökologisch und sozial vertretbar sein. Weitere Beispiele sind die Aufforstung von Mangrovenwäldern gegen die weitere Erosion der Küsten und das Anpflanzen von Obstbäumen, um einerseits die Ausbreitung von Wüsten einzudämmen und andererseits Verdienstmöglichkeiten für die Landbevölkerung zu schaffen.

Zusammen mit den Rastatter Naturfreunden will Mbodji in der Barockstadt dieser Tage noch einige Gespräche führen, um Überzeugungsarbeit für die Klimapartnerschaft zu leisten.