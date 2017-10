Interkulturelle Woche entfaltet immer stärkere Strahlkraft

"Wir hatten ein so breites Angebotsspektrum wie noch nie und durften bei den rund 50 verschiedenen Veranstaltungen deutlich mehr Besucher begrüßen als erwartet", berichtet die Beauftragte für Chancengleichheit und Integration der Stadt Rastatt, Petra Heinisch-Hildenbrand.

Die Angebote seien sehr gut angenommen worden, weil die Woche mittlerweile im ganzen Landkreis bekannt ist und sich Interessierte gezielt nach den Aktionen erkundigt haben, freut sich die Integrationsbeauftragte des Landkreises Rastatt, Tamina Hommer. So fanden auch Aktionen in Bühl, Gaggenau und Gernsbach statt. In Bühl wurde die Woche dazu genutzt, ein interkulturelles Café einzuweihen, während in Gernsbach der "H10 Treffpunkt Vielfalt" gestartet wurde. Beide Angebote sollen auch künftig Türöffner für regelmäßige Begegnungen und Angebote für Migranten und Einheimische sein.

Die breite Angebotsvielfalt unterstreicht Peter Rettig, Fachbereichsleiter des Jugendmigrationsdiensts beim Caritasverband für den Landkreis. "Gemeinsame Aktivitäten wie eine Stadtrallye, Kochangebote oder Spielaktionen helfen, Vorurteile abzubauen und sich näher kennenzulernen", betont er. Für die Organisatoren ist der große Erfolg Ansporn und Aufgabe zugleich, die Veranstaltung auch im kommenden Jahr anzubieten. "Es ist eine große Aufgabe. Neue Ideen aber sind bereits vorhanden und so freuen wir uns auf das Jahr 2018", sagt Yvonne Holz vom AAW Rastatt.

Die Organisatoren hoffen, dass nicht nur Kontakte zwischen den einzelnen Verbänden und Vereinen, sondern auch zwischen Einheimischen und Migranten geschaffen wurden. Diese gelte es nun auszubauen, so Rettig, der besonders die Theatervorstellungen, aber auch die sehr gut besuchte Auftaktveranstaltung im Landratsamt hervorhebt.

Die im Landratsamt gezeigte Ausstellung "Neue Heimat" soll in den kommenden Wochen an Schulen in der Region gezeigt werden. Neben Bildern und Objekten von Geflüchteten, die im Rahmen eines Kunsttherapieprojekts entstanden, werden auch Fotos aus dem Leben der rund 3700 Flüchtlinge gezeigt, die seit 2014 in den Kreis Rastatt gekommen sind.