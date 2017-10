Höhere Grundsteuer: Es bleibt dabei

Eine Mehrheit des Gemeinderats (27:8) folgte damit gestern Abend der Empfehlung der Verwaltung, den Kurs beizubehalten. Die Begründung der Freien Wähler, auf die Grundsteuererhöhung könne angesichts von flüssigen Mitteln von über 100 Millionen Euro vorerst verzichtet werden, konterte Kämmerer Wolfgang Nachbauer mit dem Hinweis, dass allein in den Jahren 2018 bis 2021 Investitionen von 117 Millionen Euro geplant seien. Rastatt brauche einen leistungsfähigen Haushalt, auch um die steigenden Abschreibungen, Tariferhöhungen und den Gebäudeunterhalt finanzieren zu können. In der Sitzungsvorlage erinnerte die Verwaltung zudem daran, dass das Regierungspräsidium an die Stadt wiederholt die Erwartung gerichtet hat, konkrete Konsolidierungsmaßnahmen zu benennen. Als die Verwaltung im vergangenen Jahr den Gemeinderat um Vorschläge gebeten habe, sei allein die Erhöhung der Vergnügungssteuer genannt worden. Dies hat das "Kommunalparlament" bereits umgesetzt.

Die Erhöhung der Grundsteuer hatte der Gemeinderat im vergangenen Dezember beschlossen. Den Berechnungen zufolge fließen damit 840000 Euro mehr pro Jahr in die Stadtkasse. Aktuell liegen die Grundsteuereinnahmen bei 8,3 Millionen Euro.

Der damalige Beschluss fiel bei fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung; auch FW-Chef Herbert Köllner hielt den Schritt damals für gerechtfertigt. Gestern Abend sagte er, man solle das Jahr 2018 als "Puffer zum Nachdenken" nutzen, um dann zu entscheiden, ob die Erhöhung wirklich notwendig sei. Die Stadt sei kein "Sparverein", so der FW-Chef, Abgaben und Steuern solle man mit Augenmaß erhöhen.

Mit dieser Haltung blieb Köllner am Ratstisch isoliert. Sprecher der anderen Fraktionen schlossen sich der Argumentation der Verwaltung an; an der Sachlage habe sich nichts geändert. Joachim Fischer (SPD) hielt Köllner entgegen, dass man lange genug Bedenkzeit gehabt habe. Gegenüber dem Argument der Freien Wähler, Bürger würden durch eine Verschiebung der Erhöhung entlastet, zeigte sich Fischer bedingt aufgeschlossen. Dann müsse man aber darüber reden, etwas für Familien zu tun (etwa bei Kita-Gebühren), nicht für Großgrundbesitzer. Brigitta Lenhard (CDU) entkräftete das Argument der Freien Wähler mit dem hohen Kassenbestand auch mit dem Hinweis, dass diese Kassenlage bereits beim Beschluss im Dezember bekannt gewesen sei. Und aus Sicht von Roland Walter (Grüne) könnte das Vertrauen der Bürger in die Politik darunter leiden, wenn man mal so oder so in dieser Frage entscheide.