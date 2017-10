Aloys-Henhöfer-Haus wird veräußert

Wieso wird das Gebäude in der Friedrichstraße verkauft?

Das hängt mit einer Aktion der Landeskirche zusammen. Sie lässt durch eine Fachfirma sämtliche Immobilien überprüfen. Das Bestreben: Immobilien, die viel Geld verschlingen und die man nicht unbedingt benötigt, sollen abgestoßen werden, erklärt Pfarrer Becker im Gespräch mit dem BT. Hintergrund sind Berechnungen der Landeskirche, wie sich die Einnahmen, unter anderen aus der Kirchensteuer, in den nächsten Jahrzehnten entwickeln werden. Der Plan ist, Immobilien zu finden, die man auch mit geringerem finanziellen Aufwand halten kann.

Könnte die evangelische Kirchengemeinde das Gebäude in der Friedrichstraße auch behalten?

Theoretisch könnte die Durmersheimer Kirchengemeinde das Gebäude behalten. Zuschüsse von der Landeskirche gäbe es dann für Sanierungen aber nicht mehr. "Und es müsste viel saniert werden", verdeutlicht Pfarrer Becker. "Das schied aus finanziellen Gründen aus." Rund 250000 Euro Sanierungskosten wären sonst auf die Kirchengemeinde zugekommen, schätzt er.

Darüber hinaus sei das Areal mit rund 1200 Quadratmetern ohnehin viel zu groß für die evangelische Gemeinde, die rund 1300 Mitglieder zählt. Denn die optimale Größe der Pfarreinrichtungen berechnet sich eigentlich aus der Anzahl der Mitglieder.

Was ist derzeit in dem Gebäude in der Friedrichstraße untergebracht?

Es gibt unter anderem einen großen Seminarraum, ein Archiv, Büros von Pfarrer und Sekretärin sowie das angebaute Pfarrhaus.

Welche Anlaufstelle haben Kirchenmitglieder künftig?

Die Büros von Pfarrer, Sekretärin und dem hauptamtlichen Jugendreferenten sollen ins Durmersheimer Zentrum verlegt werden. Dort will man entsprechende Räume mieten. "Ich hoffe, dass wir bis März 2018 umziehen", sagt Pfarrer Becker. Als Variante hätte das Pfarrbüro in der Kreuzkirche untergebracht werden können. "Die hätte dann aber umgebaut werden müssen." So entschied sich der Kirchengemeinderat dafür, zusätzliche Räume für die Büros zu mieten.

Beckers Nachfolger wohnt künftig im Verdiring in Würmersheim. Dort wurde eine Doppelhaushälfte gekauft. Früher sei es gewünscht gewesen, dass der Pfarrer auch im kirchlichen Gebäude wohne, berichtet Becker. Mittlerweile werde der Privatbereich mehr gewahrt. In rund fünf Minuten sei man aber von dem Haus in Würmersheim zu Fuß bei der Kreuzkirche.

Welche Konsequenzen hat es, dass der verfügbare Raum kleiner wird?

Der Belegungsplan der Kreuzkirche wird noch enger werden, ist sich Pfarrer Becker sicher. Diese werde jetzt schon stark frequentiert.

Wann geht Pfarrer Becker in den Ruhestand?

Der Ruhestand von Pfarrer Walter Becker beginnt am 1. August 2018. Seit 2002 ist er bereits in der Gemeinde tätig. Zuvor war er sechs Jahre lang hauptamtlicher Religionslehrer in Waldshut.

Weiß man schon, wer Nachfolger wird?

Nein. Die Stelle wird zunächst im Gesetzes- und Verordnungsblatt der Landeskirche ausgeschrieben. Alle Bewerber, die die Voraussetzungen erfüllen, können sich bewerben. Pfarrer Becker hofft, dass die Nachfolge in einem halben Jahr geklärt ist. Der neue Pfarrer beziehungsweise die neue Pfarrerin könnte dann ab dem Frühjahr in das Haus in Würmersheim einziehen.

Wird Pfarrer Becker in Durmersheim bleiben?

Noch sei offen, wohin es ihn und seine Frau verschlage, sobald er im Ruhestand ist, betont der 66-Jährige. Falls er der Hardtgemeinde treu bleibe, wolle er seinem Nachfolger aber mindestens ein Jahr Zeit geben, sich ohne "die graue Eminenz im Rücken" einzufinden. Auf seine Zeit in Durmersheim blickt Becker positiv zurück. Dennoch findet er, dass der Zeitpunkt für seinen Ruhestand gut ist: "Wenn es am besten ist, soll man gehen."